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حصل فريق «الروبوتات» في مدرسة الكويت الإنكليزية على حضور لافت في مسابقة التحدي التي اقيمت للمرة الأولى من نوعها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد شارك فريق المدرسة دولة الكويت على مستوى 1919 بلدا عربيا وعالميا تمثلهم عدة مدارس في هذا الحدث التربوي الكبير. وعبرت إدارة المدرسة في تصريح صحافي عن الفخر والاعتزاز بالانجاز الذي حققه فريق الروبوتات بالحصول على المركز الثامن والثلاثين من أصل 191 بلدا مشاركا، لافتة إلى أن ذلك يجعل الكويت ضمن أول 20 في المئة من الفرق التي تضم أعضاء متميزين في هذا المجال التكنولوجي التربوي، وهي نتيجة رائعة لأول مسابقة عالمية من نوعها. وقدمت المدرسة التهنئة لطلابها في الصف الثاني عشر الذين شاركوا في مسابقة التحدي وهم (فلافيو ايراني، دانيش كوهاينا، داريو كابيتاني، جاكوب نارويسك، أندرو جراي)، وأشرف على الفريق كل من محمت أوزديمير، ومراينا نيزار.

