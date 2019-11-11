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مال وأعمال

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روحاني: اكتشاف حقل نفطي ضخم


طهران- «كونا»: اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني امس اكتشاف بلاده لحقل نفطي ضخم باحتياطي يقدر بـ 53 مليار برميل من النفط الخام في محافظة خوزستان المحاذية للعراق. ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية «ارنا» عن روحاني قوله خلال زيارته لمحافظة يزد ان الحقل المكتشف يقع بين مدينتي بستان واميدية التابعتين للمحافظة وتبلغ مساحته 2400 كيلومتر مربع. واضاف روحاني «نعلن لاميركا أننا دولة غنية وعلى الرغم من العداء والعقوبات الجائرة التي ارتكبتها ضدنا فإن العمال ومهندسي صناعة النفط في ايران تمكنوا خلال هذا الوقت من اكتشاف هذا الحقل النفطي الهائل».


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