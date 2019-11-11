مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـالنهار ان الحكومة وسعت أخيراً من دائرة القيادات المطالبة بتقديم اقرارات الذمة المالية، لتشمل قيادات مسؤولة عن اتخاذ قرارات مالية متنوعة، منها الصرف على المشروعات التنموية والخدمية، او الصرف على بنود داخلية في شتى الوزارات مثل الضيافة والمهمات الرسمية وما في حكمهما.

وأشارت المصادر الى ان دائرة القيادات المطالبة بتقديم ذمتها المالية لم تعد تقتصر على القيادات العليا في البلاد، بل تخطتها لما هو ادنى من ذلك لتشمل كل مسؤول عن عملية صرف مالي اياً كان مستواه الوظيفي وأياً كانت قيمة ما يسمح او يوافق على صرفه. ونوهت الى ان الهدف الرئيس من متابعة التحركات المالية للمسؤولين هو منع الممارسات السلبية مثل تلقي الرشاوى او التكسب غير المشروع.

وقالت المصادر ذاتها ان حسابات كثيرة تحت اعين الرقابة المالية الحكومية، خوفاً من استغلال المناصب في الحصول على مكاسب شخصية او القيام بعمليات تنفيع. وأكدت المصادر ذاتها ان تضخم بعض حسابات مسؤولين عن بنود مثل الضيافة في السابق جعل الأجهزة المالية الرقابية تكثف مجهوداتها لمناسبة مدخولات الموظفين ذوي المناصب مع حجم ايداعاتهم وحساباتهم البنكية، موضحة ان اي تضخم غير مبرر يتم التعامل معه فردياً وفقا للأطر القانونية المتاحة.

ورأت ان الرقابة اللصيقة على التحركات المالية للمسؤولين الحكوميين ستحد الى حد كبير للغاية من اي تلاعبات في التعاملات المالية الداخلية، مشيدة بدور جهاز المراقبين الماليين في السيطرة على مستوى الانفاق العام داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

