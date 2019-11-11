مال وأعمال

كشفت الأرقام الصادرة عن شركة البترول الوطنية أن إجمالي مبيعات منتجات الشركة بقيمة 22.54 مليار دينار في 3 سنوات الأخيرة، موضحة أن إجمالي المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بحدود 3.6 مليارات دينار.

وأشارت الأرقام الصادرة إلى أن إجمالي مبيعات التسويق المحلي بلغت 1.5 مليار خلال تلك الفترة، فيما استقرت المصروفات التشغيلية عند مستوى 2.1 مليار خلال تلك الفترة.

وحققت شركة البترول الوطنية معدلات إنجاز بلغت 97.8 في المئة في مشروع الوقود البيئي فيما تستمر في تنفيذ مشروع خط الغاز الخامس وتدشين أول خط هيدروكربون ضمن مشروع الوقود البيئي وتحقيق معدلات انتاجية فعلية بلغت 94 في المئة من القدرة الانتاجية الفعلية وطرح مناقصة مشروع الدبدبة للطاقة البديلة.

وقد بلغ معدلات لقيم النفط الخام للمصافي والتي وصلت إلى 692.4 ألف برميل يومياً لمصفاتي ميناءي عبد الله والأحمدي والشعيبة بواقع 2.2 ملايين برميل يومياً خلال 3 سنوات. وأوضح التقرير السنوي للشركة أن الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود حققت صافي أرباح قدرها 18.3 مليون دينار في 2018/2019 مقابل 20 مليوناً في 2017/2018 بانخفاض تجاوز المليون دينار.

وأوضحت أن الشركة قامت بتزويد الوقود لعدد 50.5 ألف طائرة مقابل 48.9 الف طائرة خلال العام المالي 2017/2018، وزادت كمية مبيعات الشركة من وقود الطائرة في السنة المالية 2018/2019 بواقع 956.9 مليون لتر مقابل 953.9 مليوناً في 2017/2018.

