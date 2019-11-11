مال وأعمال

تباينت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات امس، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.8 في المئة و1.14 في المئة على الترتيب، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيس 0.16 في المئة. وشهدت تداولات البورصة قفزة مع نهاية جلسة أمس، حيث ارتفعت السيولة 206 في المئة إلى 41.58 مليون دينار، وصعدت أحجام التداول 58.7 في المئة إلى 177.1 مليون سهم مقابل 111.6 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 20 في المئة، يليه البنوك بواقع 1.46 في المئة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات المالية بانخفاض قدره 1.78 في المئة.

وجاء سهم «الأنظمة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 20 في المئة، بينما تصدر سهم «أرزان» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 10 في المئة.

وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 15.43 مليون دينار مُرتفعاً 2.78 في المئة، فيما تصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 20.32 مليون سهم بقيمة 473.3 ألف دينار.

