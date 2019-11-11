مال وأعمال

حاول برنامج «50 شيئا صنعت الاقتصاد العالمي الحديث»، الذي يذاع على خدمة بي بي سي العالمية، الإجابة عن هذا السؤال.

عادة ما تحمينا الأجهزة التي تستخدم نظام جي بي إس من أن نضل الطريق.

لكن إذا توقفت هذا النظام فسوف ينسد الطريق، مع تباطؤ السائقين الذين ينظرون إلى العلامات الإرشادية، أو يتوقفون للنظر في الخرائط. إذا كانت رحلتك عبر القطار، فلن تكون هناك معلومات تخبرك بالموعد المتوقع لوصولك وجهتك.

مع عدم وجود نظام جي بي إس ستبدأ خدمات الطوارئ في المعاناة: لن يتمكن أفراد تلك الخدمات من تحديد مكان المتصلين، عن طريق إشارة هواتفهم، أو تحديد أقرب سيارة إسعاف أو سيارة شرطة. وسوف تكتظ الموانئ بالبضائع، لأن رافعات الحاويات تحتاج إلى هذا النظام من أجل تفريغ السفن. والزراعة، البناء، صيد الأسماك، والمسح، هذه صناعات أخرى سوف تتضرر، وذكرها تقرير للحكومة البريطانية، قدر كلفة توقف جي بي إس بنحو مليار دولار يوميا، خلال الأيام الخمسة الأولى.

