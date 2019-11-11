مال وأعمال

عقدت وزارة الاعلام ممثلة بقطاع السياحة أمس مؤتمر ومنتدى للتعريف بالسياحة في جمهورية طاجيكستان في فندق ريجينسي كويت بحضور الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الاعلام يوسف مصطفى وسفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الكويت د. زبيد الله زبيدوف ورئيس هيئة التنمية السياحية نعمان عبدالغفار زاده والقنصل صباح الدين حوميدوف والملحق البدلوماسي روسلان دجورايف .

وأكد الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الاعلام يوسف مصطفى ،أن زيارة وزير الاستثمار بجمهورية طاجكستان للكويت والوفد المرافق الذي يضم مجموعة من الوزراء انما يعكس انفتاح الكويت على بلدان العالم لتعميق العلاقات الثقافية والسياحية والاقتصادية مبيناً أن الدول الآسيوية ومنها طاجكستان التي شهدت نمواً سياحيا في الاونة الخيرة.

وأضاف مصطفى في تصريح لـ النهار أن الكويت تعمل على تفعيل استحقاقات المرحلة المقبلة في القطاع السياحي حيث يتم الترويج السياحي في اطار التعاون بين الكويت وطاجيكستان مبينا ان هناك اتفاقية سابقة تم توقيعها عام 2013 ويجري التجديد للبرنامج التنفيذي للتعاون السياحي بحيث تشمل الاعوام 2020 و2021 و2022. نسعى لتسويق السياحة بين الكويت وطاجيكستان وان يكون هناك تعاون في المجال السياحي بين البلدين الصديقين، كما سيتم تمديد الفترة لعام 2023.

ونوه الى ان طاجيكستان لديها من الحضارة والثقافة ما يؤهلها لكي تكون ضمن الدول الجاذبة للسياح على المستوى الاقليمي والعالمي، مبيناً أنه يجري العمل على تسويق الجهتين بقدر ما يملكا من مقومات تسهم في رفع معدلات التوافد السياحي حيث تعمل وزارة الاعلام على تعزيز جميع المجالات لتسويق طاجكستان التي تتمع بالتاريخ الديني والثقافي والعلمي مؤكداً أن وزارة الاعلام ومن خلال نافذة السياحة تعمل على تحقيق مبادرات للتعاون السياحي مع دول العالم مضيفاً أن الحكومة الكويتية تعمل التوسع في المجال السياحي من أجل تنمية ميزانية الدولة.

وألمح إلى أن العديد من الدول وضعت اهتمامتها للقطاع السياحي حتى أصبح من اهم القطاعات المدرة للدخل ماجعلنا نسعى إلى فتح آفاق المجال السياحي مع تفعيل العلاقات الخارجية لجذب الوفود للكويت وكذلك لتحفيز الكويتيين نحو تطوير العلاقات المتبادلة مع الدول الصديقة مرحباً بزيارة رئيس وزراء طاجيكستان قاهر رسولزاده والوفد المرافق له الى الكويت، مشيرا الى ان هذه الزيارة تعكس انفتاح الكويت على بلدان العالم لتعميق العلاقات الثقافية والسياحية والاقتصادية وان طاجيكستان شهدت نموا سياحيا خلال الفترة الأخيرة .

مقومات إيجابية

من جانبه، قال سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الكويت د. زبيد الله زبيدوف ان المنتدى السياحي يلقي الضوء حول الإمكانات التي تتمتع بها طاجيكستان في مجال السياحة وانها تلبي متطلبات السائح الكويتي حيث تم استعراض الامكانات لدى طاجيكستان خلال المنتدى لجلب السياح الكويتيين الى طاجيكستان .

وذكر زبيدوف أن السياسة الحكيمة لسمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد جعلت الدول في العالم تنفتح على الكويت مبيناً تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الدول تنظلق من تفعيل اطر الجذب السياحي.

وأضاف في تصريح خاص لـ النهار أن هناك خطط متطورة لتطوير مجالات السياحة بطاجيكستان مع الكويت عبر تحقيق طموحات تسيير خط طيران مباشر في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن المقومات السياحية والفنادق والمنتجعات التي تتوفر هناك تعتبر حافزا للسياحة تجاه طاجيكستان فضلا عن المناخ الجيد للفصول الأربعة في العام مؤكداً أن حكومة بلاده توفر كافة التسهيلات للفيزا لمن يرغب السفر لطاجيكستان بلاد العلماء حيث انجبت كلا من الأمام البخاري وابن سينا وعمر الخيام مبيناً أن طاجيكستان بلاد العلم والثقافة والدين والعقيدة.

ولفت الى ان رئيس هيئة التنمية السياحية نعمان عبدالغفار زاده قام من خلال عرض مرئي تضمن معلومات عن السياحة في طاجيكستان داعيا الكويتيين والمقيمين على ارض الكويت لزيارة طاجيكستان.

فرص سياحية

ومن جانبه استعرض رئيس هيئة التنمية السياحية نعمان عبد الغفار زاده، الفرص السياحية الموجودة في طاجيكستان، مشيرا الى ان هناك العديد من أنواع السياحة في طاجيكستان قائلا: ليس هناك معوقات امام السياح الكويتيين لزيارة طاجيكستان .

وزاد: سيتم التوقيع على وثيقة التعاون السياحي بين الكويت وطاجيكستان وهذه الوثيقة والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين الصديقين.

تعاون كويتي

وعلى هامش المؤتمر ، قالت مدير عام شركة ليدز غروب للتطوير والاستشارات نبيلة العنجري ان مثل هذه اللقاءات الثنائية بين الدول تثري كثير من المعارف والمعلومات وان التوسع في مثل هذا النوع من العمل له علاقة بنجاح الدول خاصة ان الكويت من الدول التي تلقى طلبا من قبل الدول السياحية لان المواطن الكويتي لديه امكانات مالية بالاضافة الى رغبته في السفر ولذلك تتسابق الدول لزيارة الكويت لتوقيع اتفاقيات سياحية معها .

وتساءلت العنجري: أين الكويت من الخريطة السياحية ؟ الكويت لديها معوقات فيما يخص اجراءات الزيارات السياحية لبعض الدول لدخول الكويت. وزادت: الكويت لا تعتبر وجهة سياحية للعالم لانها لم توضع كبلد سياحي وقالت: أتمنى ان يكون مثل هذه اللقاءات لها مردود وتفعيل للاستراتيجية السياحية التي تم تقديمها للدولة وان تكون الكويت يوما ما من محطات السياحة الخليجية العربية العالمية.

