مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد أخيراً باستضافة مجموعة من طلبة ثانوية عبداللطيف ثنيان الغانم للبنين، فى زيارة ميدانية لفرع البنك الرئيس للتعرف عن كثب على طبيعة العمل المصرفي وأسلوب عمل عدد من إدارات البنك، حيث تأتي هذه الزيارة فى إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للبنك والذى يتضمن استضافة الطلبة من مختلف المدارس في الكويت بهدف فتح قنوات للتواصل مع الشباب وزيادة وعيهم المصرفي، والتعرف على اهتماماتهم واطلاعهم عن قرب على آلية عمل المصارف وإبراز أهمية الادخار وقيمته في الحياة الاقتصادية والمجتمعية وتعريفهم بالمفاهيم والمصطلحات البنكية المختلفة ما يساعدهم في اختيار تخصصاتهم في الجامعة.

وقد بدأ البرنامج بجولة تعريفية للطلاب تضمنت زيارة عدد من إدارات البنك مع تقديم شرح لهم عن طبيعة عمل كل إدارة، كذلك تسنت للطلاب الفرصة لمقابلة الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي المتحد طارق محمود، الذي تبادل حوارا مفتوحا معهم اشتمل على شرح طبيعة العمل المصرفي وتعرف على توجهاتهم في تحديد مجالات دراستهم وأهدافهم العملية في المستقبل، مؤكدا أن مثل هذه الأنشطة تعتبر مكمِّلة للعملية التعليمية حيث تتيح للشباب في هذه المرحلة المبكرة الوقوف مباشرة على آليات العمل في القطاع الخاص بشكل عام والصناعة المصرفية على وجه الخصوص ما يزيد من خبراتهم ومعارفهم .

واختتمت الزيارة بمسابقة شيقة بين الطلاب للتعرف على تطلعاتهم وأرآئهم حول الخدمات المصرفية التي قد يحتاجها جيل الشباب اليوم،. وفى نهاية الزيارة تم توزيع جوائزعلى الفائزين في المسابقة كما تم تقديم الهدايا التذكارية لجميع الطلاب والذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم للبنك على هذه الاستضافة المتميزة.

وعن هذه الزيارة أكّد طارق محمود حرص البنك الأهلي المتحد على التواصل مع الطلبة في مختلف المراحل التعليمية،، حيث تأتي هذه الزيارات إيماناً من البنك بمسؤوليته تجاه المجتمع وحرصه على نشر التوعية المالية بين الشباب.

وتعليقا على هذه الزيارة أفادت سحر دشتي مدير عام إدارة حماية العملاء رئيس فريق المسؤولية الإجتماعية فى البنك : يسعدنا استضافة طلاب المدارس من جميع المراحل الدراسية والعمل على توعيتهم بطبيعة العمل المصرفي وترسيخ الثقافة المالية بينهم، خاصة أنّ الشباب هم أساس ومستقبل الكويت، ولذا نحرص على رعاية المبادرات التي تمنح الطلبة فرصة للتعرف على آلية عمل البنوك في الواقع والتواصل مع موظفيننا الذين شاركوهم خبرتهم العملية، إلى جانب تشجيعهم على الاطلاع عن كثب على الجوانب العملية للقطاع المصرفي، بما يساعدهم على تحديد مسارهم المهني.

وأضافت وفي نهاية الزيارة، أعربت إدارة ثانوية عبداللطيف ثنيان الغانم للبنين عن شكرها وتقديرها لإدارة البنك الأهلي المتحد على حسن استضافتها لطلاب المدرسة، والفرصة التى أتاحتها لهم لمشاهدة والإطلاع على العمليات المصرفية التي ينجزها البنك يومياً وتعزيز معرفتهم بها، متمنين لإدارة البنك المزيد من التقدم والازدهار.

