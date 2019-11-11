مال وأعمال

انضمت شركة مجموعة «المركز الدولي للاغذية» (ICG) إلى قائمة رعاة معرض «هوريكا الكويت2020» للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم، حيث ستقدم للمهتمين والزوار مجموعة منتجات جديدة وعلامات رائدة اشتهرت بها في الكويت والمنطقة وموجهة للشركات ومنافذ التجزئة والعاملين والفاعلين في قطاع التغذية.

واوضح عماد السمان أن «المجموعة تشارك في هذا المعرض بما هو عليه من حدث وملتقى جامع لصناع قطاع الضيافة، وتعرض تشكيلة وعينات واسعة من منتجاتها وخدماتها، وعلاماتها الشهيرة التي تضاهي أرقى علامات ومنتجات في العالم. مع 52 سنة من الخبرة والتطوير اعتدنا على تلبية طلبات وحاجات زبائننا في الكويت والمنطقة الذين هم على دراية بأفضل المنتجات الجديدة في العالم لكونهم اعتادوا السفر إلى انحاء متعددة في مختلف القارات».

وذكر ان « منتجات وخدمات المجموعة تتوزع على عشرات الوكالات العالمية نقدمها من خلال الاقسام والشركات التابعة لنا، والتي تشمل اضافة الى «المركز الدولي للمواد الغذائية»: المهند للمواد الغذائية، جوهرة- الشام (روستري)، شركة الأسارير للتجارة العامة والمقاولات، المركز العالمي للتجهيزات الفندقية،، شركة فرات الشام، المركزالعالمي للتجهيزات الغذائية، شركة سبكتروم. وكلها ستكون متواجدة في معرض هوريكا الكويت القادم».

وتابع عماد السمان: لدى مجموعتنا والشركات التابعة فرق من كبار المهنيين الموهوبين وذوي الخبرة وتركيز دائم على اتاحة التسوق المناسب في مكان واحد للعملاء والزبائن وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم بطريقة مهنية وودية، مع الاخذ في الاعتبار أن الكويت تعتمد على الاستيراد بنسبة اكثر من 70 في المئة الى جانب ما تشهده المواد الغذائية من تطورات مستمرة على مدار الوقت. وهذا الحرص يتطلب البقاء على وتيرة تطوير متواصلة وتقديم افضل المنتجات والخدمات المعروفة والجديدة، لناحية مصادر الغذاء الرئيسة الستة، أي الخضار والفواكه واللحوم والحبوب والحليب ومشتقاته ومكملات الطاقة.

