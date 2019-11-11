مال وأعمال

أعلنت شركة «أرزان ثروات» بأنها قدمت استشارة ناجحة لعملائها لبيع العقار الرابع ضمن إحدىالمحافظ العقارية (SINGLE TENANT PORTFOLIO) في الولايات المتحدة الأميركية.

تتكون هذه المحفظة العقارية من ستة عقارات مميزة وبمساحة اجمالية 760,533 قدم مربعة، وتقع هذه العقارات في ست ولايات رئيسة في أميركا. كما أن قطاعات المحفظة متنوعة حيث إنها تضم عقاراً واحداً في قطاع الصحة، ثلاثة عقارات بالقطاع الصناعي وعقارين في قطاع المكاتب. بالإضافة الى أن كل هذه العقارات المميزة مؤجرة لشركات رئيسة ذات سمعة ممتازة وتصنيف ائتماني عالٍ. والعقار الرابع المباع هو مبنى صناعي مساحته 191,215 قدم مربعة ويقع في مدينة فلورنس بمقاطعة بوون- كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية. علق مهند أبو الحسن الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: «نحن سعداء لأننا قدمنا الاستشارة لهذا التخارج الناجح وحققنا وعودنا لمستثمرينا. هذا وتجسد هذه الصفقة استراتيجية أرزان ثروات في اختيار الأسواق الجيدة وجودة العقار، كما تعزز الاستراتيجية الأساسية لأرزان ثروات وهي حفظ وحماية ثروات المستثمرين وتحقيق دخل شهري ثابت وآمن وجذاب. إن جميع التخارجات العشرة التي تمت منذ تأسيس أرزان ثروات تثبت أن العملاء الذين قاموا بتنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار بجميع هذه الصفقات التي تم التخارج منها حتى الآن قد استفادوا من استراتيجية أرزان ثروات المحافظة والحذرة.

