مال وأعمال

استقبل أمين عام جامعة الكويت د. مثنى الرفاعي في مكتبه الرئيس الأسبق لمعهد ادارة المشاريع فرع الخليج العربي هاشم الرفاعي بحضور القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول بالجامعة د. رائد بورسلي ومدير المعهد الإداري الأسبق سليم بيوريا.

وأوضح الرئيس الأسبق لمعهد إدارة المشاريع فرع الخليج العربي هاشم الرفاعي أن اللقاء عقد بهدف تسلم جامعة الكويت تبرعاً من المعهد بغرض تعزيز دور ادارة المشاريع وزيادة التوعية بأهميتها وتحفيز الطلبة على الانخراط في أنشطتها، حيث ان علم ادارة المشاريع يسهم في رفع الكفاءة التخطيطية في جميع المشاريع الحياتية والبنيوية، إضافة إلى أنها تساعد في انجاز جميع انواع المشاريع ضمن عناصر الوقت والميزانية والغرض. وأضاف إلى أن التحدي الحالي في إدارة المشاريع يتمثل في تفهم قيادات الدولة والملاك لعظم الحاجة لتطوير نشئ متمكن من إدارة المخاطر المرتبطة بأي مشروع، وكذلك التحدي المرتبط باضطراد كلفة المشاريع وازدياد تعقيدها وأثرها المباشر على الهدف من إنجازها. وبما أن المشاريع عصب الحياة العملية والشخصية، لذا بات من الضروري ان نتميز في مشاريعنا وأعمالنا الخاصة وأن نتعلم هذا الفن.

