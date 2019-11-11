آراء

مابين أخبار متواترة عن أزمة تلوح في الأفق عل الكثير من الشباب الكويتي الذي بادر وانضم لحملات التوجيه الحكومية بالتوجه للقطاع للخاص والتحول نحو التجارة و«البزنس» الشخصي والمشاريع مثلما كانوا يرددون في تركيز اعلامي زادت كثافته قبل ثلاث او اربع سنوات وانطفأ تقريبا في هذه السنة. وبعد العديد من المبادرات الحكومية والاجراءات غير المرتبطة ببعضها أهمها اطلاق مؤسسة الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة وهو صندوق تأسس برأس مال قدره مليارا دينار لتطوير وتمويل هذه المشاريع ومساعدة الشباب على دخول القطاع الخاص.

العديد من الشباب صدق هذا الدعم الحكومي غير المتكامل والذي ارتبط فقط بتوفير جزء كبير من رأس المال دون أن يلتفت لبيئة العمل المشوهة في الكويت والتي من أهم مشاكلها ارتفاع اسعار ايجار المحال وصعوبة منافسة الشركات الكبيرة خصوصاً في مجال تجارة التجزئة والأطعمة وصعوبة توظيف الوافدين والتزامهم في بيئة عمل بينما المتاح في البلد لهم أكثر من ذلك.

يتحدث المراقبون عن أزمة قريبة بسبب عدم قدرة الشباب المبادر على دفع المبالغ التي اسهمت فيها الدولة بمشاريعهم مقابل اقرار دين يحل بشكل شهري على شكل اقساط بالإضافة لبعض الأخطاء الأخرى التي وقع بها الصندوق والمتمثلة باعطاء نفس المبادرين أكثر من تمويل واعادة التعاقد معهم رغم عدم دفعهم الاستحقاقات السابقة وهذا مثبت في تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

ختاما أين الخطأ الذي ارتكبته الدولة في توجهها نحو دفع الشباب الكويتي للالتحاق في القطاع الخاص رغبة منها في تقليل الضغط عليها في توظيفهم بأجهزتها التي تعاني من الترهل وتشكل ضغطاً على الميزانية العامة ؟ يكمن الخطأ من وجهة نظري بقراءة الحكومة الخطأ لمشكلة القطاع الخاص منذ البداية وحصرها في توفير التمويل وتسهيل الاجراءات الحكومية بينما ما يعانيه من يتوجه للقطاع الخاص أكبر من ذلك بكثير. يعاني الشباب من بيئة تجارية جامدة أو تقليدية يستحيل معها التنافس والاستمرار بوجود عقارات ومحال جامدة من ناحية الملكية ومن ناحية الايجار والخلوات بالاضافة لبيئة عمل مفتوحة ولنقل «سايبة» للوافدين يختارون فيها العمل دون التزام بشركات ما دامت تجارة الاقامة مستمرة والكثير من الأمور الأخرى مستمرة.

ما دامت بيئة العمل غير الصحية هذه موجودة فلا يملك الشباب إلا الاستمرار في التكدس على الوظائف الحكومية التي تمثل لهم الأمن الوظيفي حتى تفهم الحكومة أن القطاع يحتاج أكثر من توفير التمويل وتسهيل اجراءات اصدار الرخص ولحين البت بالموضوع نقول للشباب: لا تستقيلوا من القطاع الحكومي.. تفاءلوا.

