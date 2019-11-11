آراء

البقّالات المتنقّلة، على طول الشوارع المؤدّية إلى المناطق الزراعية النائية: الوفرة والعبدلي وكبد، هل هي مرخّصة، من الجهات المعنية؟ وهل يجري التفتيش على ما تبيع من مواد استهلاكية؟

لماذا تبقى هذه البقالات حتى ساعات الفجر الأولى ليتجمّع الشباب بسياراتهم، حولها ليلا، هل هي مقاه واستراحات ام بقالات سريعة؟

لماذا يسمح الأهل لأبنائهم بالسهر فينامون في النهار ويصحون في الليل؟

هذا خطر وخطأ، في آن واحد فقد صار العديد منهم ينام في صفّه المدرسي،

ينام ومدرّسه يشرح المدرس يصحّيه لكنه يعود للنوم على مقعده الدراسي.

مأساة حقيقية

الوضع الطبيعي وأنت في المزارع والريف أن تنام مبكرا وتستيقظ مبكرا، لتستمتع بالأجواء الريفية عند الفجر وفي ساعات الصباح والضحى لتستمتع بالهدوء والخضرة النّدية التي نحرم منها في مدننا السكنية.

أكبر خطأ في المناطق الزراعية أن ترص الدولة في شوارعها الداخلية هذا الكم الهائل من أعمدة الإنارة في المزارع حيث انها تجلب الحشرات الضارة وتسهّر أولادنا فيخسرون النهار البهيج طوال الشتاء والربيع. ثم ماذا تبيع هذه البقالات المتنقلة في شوارع الوفرة والعبدلي وكبد والثابتة في بعض مزارع الوفرة والعبدلي وجواخير كبد، البقالات في المزارع ماذا تبيع بالضبط؟

هل توجد رقابة صارمة ويومية وأمينة وكفؤة على أنشطتها؟ كي لا تبيع الممنوعات لأبنائنا المرفّهين اللي مليانه جيوبهم بالدنانير. أو تبيع للناس والزوار، المستورد على انه بلدي.

وهل هناك اكثر ضررا من أن تملأ جيب ابنك بالدنانير وتسمح له بسرقة سيارتك وسهر الليالي برّه السكن أو البيت على المقاهي وبجانب البقالات؟

وهل ما تبيعه هذه البقالات المشبوهة المتناثرة وسط الصحراء الحدودية من غذاء وشراب صالح وآمن لصحة الإنسان؟ هل ما تبيعه مغشوش مخلوط مضروب مسموم وأسعاره مناسبة؟ أم العكس؟ هل البائعون في البقالات المتنقلة، سلام ونظاف، ولديهم إقامات صحيحة وتراخيص سليمة ولا يشكّلون خطرا على البلاد والعباد؟ هل مواقع البقالات المتنقلة أو المجرورة مواقع آمنة والإضاءة منها وفيها، لا تسبب خطرا مروريا على المارة من أمامها أو من ورائها؟ الموضوع، جدّ خطير لأن هذه البقالات حدودية نائية والمناطق الحدودية عرضة للتهريب الملعون.

وأنتم أحرار.

