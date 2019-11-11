وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور حامد العازمي على الالتزام بما ورد في قانون الجامعات الحكومية رقم (76) والذي نص في المادة (40) على: «أن تنقل جامعة الكويت بجميع كلياتها ومراكزها واداراتها والمباني والمرافق التابعة لها الى موقع المدينة الجامعية المنشأة بالقانون رقم (30) لسنة 2004 المشار اليه، ويخصص الموقع المذكور لجامعة الكويت ويكون مقراً رئيساً لها.

وتنشأ فور نفاذ هذا القانون وبمقتضى أحكامه جامعة حكومية باسم «جامعة عبد الله السالم» يتشكل مجلس ادارتها وفقاً لأحكامه، وتخصص جميع المباني والأراضي والمرافق التابعة لجامعة الكويت القائمة قبل نفاذ القانون لهذه الجامعة، ولا يجوز التنازل عنها الا لجامعة حكومية بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية.

ونفى العازمي في تصريح صحافي ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام حول تخصيص مباني الجامعة في موقع كيفان أو أي مواقع أخرى في الجامعة لأي جهة خاصة، كما أشار الى أن استمرار الجامعة في تشييد وبناء مواقف للسيارات جاء بناء على عقود قديمة أبرمتها الجامعة لحل مشكلة قلة مواقف الطلبة وللاستفادة من الموقع وتفادي الازدحام.

موضحاً أنه جارٍ العمل على تنفيذ مواقف للسيارات في المواقع الحالية والتي ستبقى لجامعة حكومية جديدة فور الانتقال الكلي لجامعة الكويت لمدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية.

من جانب آخر وفيما بدأت وزارة التربية في الاجراءات التنسيقية الخاصة باختبارات الثانوية في القسمين العلمي والأدبي لاعداد جدول اختبارات الطلبة في كلا القسمين وتحديد اللجان وآلية عملها واعتماد نماذج الاختبارات، تتجه الى وضع آلية جديدة تحكم عملية الرقابة على لجان الاختبارات وتضمن الحد من ظاهرة الغش التي تحدث خلال الفترتين الاولى والثانية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «النهار»، أن التربية تسعى للقضاء على ظاهرة الغش من خلال تنفيذ المراقبين للتعليمات الصادرة عن الوزارة وتطبيق لائحة الغش بحذافيرها دون تهاون أو تقاعس، مشيرة الى جدية القياديين على احكام عملية الاختبارات في اجواء مناسبة مريحة للطلبة.

وأشارت المصادر الى أن المطبعة السرية تستعد الى طباعة أوراق أسئلة الاختبارات بمختلف نماذجها المعتمدة من تواجه المواد الدارسية، مؤكدة أن الوزارة جادة في تطبيق لائحة الغش واحكام عملية الاختبارات للقضاء على محاولات وسبل الطلبة المختلفة في الغش.

يذكر ان وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، قد اعتمد قرارا يقضي بتكليف وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد نائبا اول لكنترول القسم العلمي ومدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني نائبا ثانيا ومديرة الشؤون التعليمية بمنطقة العاصمة التعليمية شكرية السعيدي رئيس للجنة النظام والمراقبة.

وقرر تكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان نائبا اول لكنترول القسم الادبي ومدير منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث نائبا ثانيا ومدير الشؤون التعليمية بمنطقة الجهراء التعليمية حمود العنزي رئيسا للجنة النظام والمراقبة. من جانب آخر، تقيم الأمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وبالتعاون مع منظمة الايسسكو، المنتدى الاقليمي حول التآزر بين الأوساط الأكاديمية والشركاء في التكنولوجيا المتقاربة في الفترة من 12-14 نوفمبر 2019، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين من الدول الأعضاء بمنظمة الايسسكو، وذلك في قاعة التراث بالدور الثاني في مقر مكتبة الكويت الوطنية.

