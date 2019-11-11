وطن النهار

كرم ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والانسانية في نسخته الرابعة مساء أول من أمس السبت الفائزين بجائزة الملتقى ايمانا وتقديرا للشباب في العالم العربي ودورهم المهم في مجال التطوع وخدمة الانسانية.

وأعلنت هيئة الملتقى الاعلامي العربي المنظمة للملتقى عن المبادرات الفائزة ضمن حفل التكريم الذي عقد في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي حيث فازت 15 مبادرة باختيار من لجنة التحكيم وثلاث مبادرات اخرى من خلال العرض الذي قام به المبادرون في الجلسة الصباحية بعنوان (حياتي في العمل التطوعي). وفاز من الكويت كل من مبادرة (الأدوات المحاسبية الآلية التلقائية) و(الحدائق الحسية في مدارس التربية الخاصة) و(رفع المخلفات وشباك الصيد المهملة وانتشال القوارب في البيئة البحرية) و(اكساب) و(بالاشارة).

ومن السعودية فاز كل من مبادرة فريق (اصدقاء العطاء للعمل التطوعي) ومبادرة تأسيس فريق التطوعي ونادي (تاج) التطوعي ومبادرة (لنكن معهم).

ومن سلطنة عمان فاز كل من مبادرة منصة التعليم الالكتروني للاشخاص ذوي الاعاقة البصرية ومشروع صوت التطوعي ومبادرة (نرعاكم) ومن قطر مبادرة (شباب 22) ومن مملكة البحرين مبادرة (بريد الأمل).

ومن مصر فاز كل من (عربية الحواديت) و(احياء الأرض) ومن الأردن (انسان) ومن الجزائر (صناع المعرفة) و(مازال الخير في بلادنا) و(دنيا زاد برينيس) ومن المغرب (طفولة دون حدود).

وأكد امين عام الملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس في تصريح صحفي على هامش الحفل ان الملتقى يهدف الى دعم اكبر عدد من المبادرات المجتمعية لابراز دور الأعمال التطوعية في خدمة المجتمع المدني. ولفت الخميس الى أهمية العمل التطوعي الذي يساعد في تقوية شخصية المتطوع وصقل مهاراته فضلا عن اكسابه مهارات جديدة ومتنوعة كما أنه يعد وسيلة لنهضة المجتمع مشيدا بجهود جميع الجهات التي ساعدت ودعمت اقامة هذا الحدث. ومن جهته نوه وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل الشاهين في تصريح مماثل بدور الشباب في رقي ونهضة وخدمة المجتمعات باعتبارهم الركيزة التي يقوم عليها المجتمع ومستقبله في التنمية والتطور.

وأشار الشاهين الى ان الوزارة تدعم العديد من الشباب أصحاب المشاريع والمبادرات التطوعية الانسانية، خاصة من يشاركون بمبادراتهم وافكارهم ايمانا باهمية دور الشباب في المجتمع.

وشارك 620 فريقا تطوعياً واصحاب مبادرات من جميع انحاء الوطن العربي بهذه الجائزة وتأهلت 310 مبادرات للتصفيات النهائية.

وشاركت 120 مبادرة في المنافسة فاز 15 منها حيث تحظى المبادرات الفائزة باهتمام ورعاية اعلامية وتدريبية ومشاركات في العديد من الانشطة والفعاليات من قبل الملتقى الاعلامي العربي طوال العام.

وحرصت هيئة الملتقى على ان يكون هناك تكريم خاص لمجموعة من الشخصيات والمؤسسات ذات البصمة الواضحة في ميدان العمل التطوعي والانساني والذين يعتبرون قدوة حسنة للشباب في دعمهم ومساندتهم لهم في مبادراتهم.

ويتم تنظيم الملتقى من خلال هيئة الملتقى الاعلامي العربي بالشراكة مع وزارتي الاعلام و(الشباب) والمعهد العربي للتخطيط وهيئة الشباب والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الدول العربية وعدد من الجهات الخاصة الراعية.

ويهدف الى تعزيز العمل التطوعي من خلال تأسيس مركز اقليمي مقره الكويت لتحقيق الاتصال بين المنظمات والمتطوعين عبر المشاركة الفعالة وتوجيه الشباب نحو فرص التطوع.

