وطن النهار

أكدت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت استمرار الجولات الميدانية التي تنفذها الفرق الرقابية التابعة لادارات التدقيق والمتابعة الهندسية تحت اشراف لجنة متابعة الحد من ظاهرة العزاب برئاسة نائب المدير العام لقطاع شؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار موضحة بأن جولات الفرق تسير وفق الخطة الموضوعة طبقا لجدول زمني بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة الكهرباء والعدل والداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وبينت البلدية أن حصيلة الحملة في محافظة الجهراء قد أسفرت عن رصد 22 منزلاً وقد تم تحرير 9 مخالفات واخلاء 6 عقارات من العزاب بعد استجابة اصحابها للانذارات، مشيرة الى أنه قد تم قطع التيار عن 16 عقارا لسكن عزاب. ودعت الادارة المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الادارات المختصة ببلدية الكويت في الابلاغ عن وجود عزاب في المناطق السكنية ليتسنى لهم التعامل مع هذه البلاغات واتخاذ الاجراءات الرقابية بشأن اخلائهم تطبيقا للقوانين التي تحظر سكن العزاب في هذه المناطق عبر مختلف الوسائل سواء الخط الساخن 139 وعلى الموقع الالكتروني الرسمي لبلدية الكويتbaladia.gov.kw او الحسابات الرسمية لادارة العلاقات العامة على شبكة التواصل الاجتماعي.

