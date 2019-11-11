وطن النهار

وافقت لجنة الفروانية بالمجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري، استحداث مدخل ومخرج جديد لمبنى الخطوط الجوية الكويتية بمنطقة الضجيج، كما وافقت اللجنة على عمل انعطاف جانبي في الشارع الفاصل بين العارضية الحرفية والعارضية الصناعية «شارع محمد نزال المعصب».

واكد رئيس اللجنة فهيد المويزري في تصريح صحافي أن اللجنة أحالت طلب انشاء مركز ثقافي وتعليمي لجالية البهرة في منطقة العارضية قطعة «1» الى الجهاز التنفيذي، كما احالت للجهاز الحاجة الماسة لاستحداث مواقف للسيارات لخدمة ممشى العمرية قطعة 4 شارع الغزالي.

واوضح ان اللجنة أجلت عمل دوار بديل للاشارة الضوئية تحت جسر الغزالي وشارع الأردن، الى جانب احالة تنظيم الساحة الواقعة شمال روضة ابن حزم وتحويلها الى مواقف منظمة ومخططة مضاءة بشكل جيد لتنظيم دخول وخروج أولياء الامور والعاملين في روضة ابن حزم في منطقة العمرية قطعة 5.

