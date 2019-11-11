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الطعن في حكم التحكيم


ممكن أن يتعرض حكم التحكيم التجاري بنوعيه الداخلي والدولي الى طرق من الطعن من قبل المتخاصمين بالتحكيم وحكم التحكيم التجاري بنوعيه الداخلي والدولي المتعارف عليه يعد نظاما بديلا للقضاء لذا توجب منحه نوعا من الاستقلالية سواء من الناحية الاجرائيه أو القانونية أو القضائية ويجب أن يتمتع الحكم الصادر عنه بقدر عال من الحجية، وهو الشيء الذي رأيناه مجسدا ولو نسبيا في التحكيم الدولي .وعلى النقيض من ذلك فإن تعريض حكم التحكيم الداخلي الى طرق كثيره له مراجعه التي تفقده أحسن ميزة في التحكيم وهي السرعة في فض المنازعات، كما تضعف من حجيته واستقلاليته وفعاليته كنظام بديل للقضاء يخفف من الضغط على هذا التأخير.
وحبذا لو طبق المشرع طعنا وحيدا على التحكيم الداخلي كما هو الشأن بالنسبة للتحكيم الدولي .وذلك لما يعود ذلك على الجانب الاقتصادي والتجاري بالايجابية المطلقة للدول المضيفة لعملية التحكيم وأطرافها المستثمرين.

الطالبة: منيرة فلاح مجهول المطيري
كليه الدراسات التجارية- تخصص القانون


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