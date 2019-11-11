وطن النهار

هو نظام قانوني بديل لقضاء الدولة في تسوية المنازعات، حيث يتفق أطراف النزاع أو أطراف العقد على اللجوء الى أشخاص معينين لتسوية منازعاتهم، من دون اللجوء الى المحكمة المختصة، وهو ما يسمى بالمحكمين، ويمكن توضيح الأمر باعتباره اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة على أن يتم الفصل في منازعاتهم التي ثارت بينهم عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين. وتكون أهمية التحكيم في أداء الفصل في المنازعات المختلفة مع احترام المبادئ الأساسية والضمانات للخصومة وفقاً لقانون المرافعات، كما أن التحكيم يساهم في تقليل القضايا عن القضاء نظراً لتكدسها، لذلك ساهم التحكيم بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل القضاء.

الطالبة: نورية حميد

كلية الدراسات التجارية- تخصص القانون