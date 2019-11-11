وطن النهار

نصت المادة (م177 - ف1 - ق 38/80 - ص174) في كتاب قانون التحكيم الكويتي على أن: الحكم يكون في المحكمة الكلية او أي مكان اخر يختاره رئيس الهيئة أما المادة الأولى من (ق11/95 م1 ف1 ص181) نصت على ان: تتشكل لجنة التحكيم وانعقاد المحكمة في محكمة الاستئناف، ونصت المادة (م177 - ف1 - ق 38/80 - ص174) على أن: تكون الرئاسة اما لمستشار أو قاض ويكون اختياره من قبل الجمعية العمومية للمحكمة المختصة في النزاع أما في المادة (ق11/95 م1 ف1 ص181) نصت على أن من يقوم برئاسة الهيئة تكون لأقدم عضو من القضاة بشرط أن يكون بدرجة المستشار فقط، كذلك نصت المادة (م177 - ف1 - ق 38/80 - ص174) على أن: العضوية تكون اما لأثنين من التجار أو من كان من الاختصاصات الأخرى ويتم الاختيار عن طريق جداول معده في هذه الأمور عن طريق قرار صادر من وزير العدل أما المادة (ق11/95 م1 ف1 ص181) تنص على أن: كل من أطراف النزاع حتى لو كان هناك تعدد يجب على أحدهما اختيار محكم من المحكمين الموجودين في الجداول المعدة وتكون بادارة التحكيم في محكمة الاستئناف او من غيرهم، في المادة (م177 - ف1 - ق 38/80 - ص174) نصت على أن: من يقوم بأمانة سر الهيئة هو أحد موظفي المحكمة الكلية أما في المادة (ق11/95 م1 ف1 ص181) نصت: من يقوم بأمانة سر الهيئة يكون أحد موظفي محكمة الاستئناف كذلك تنعقد الجلسات في محكمة الاستئناف، تنص المادة (م177 - ف1 - ق 38/80 - ص174) على أن: هناك تطابقاً بين المادتين (م177 - ف1 - ق 38/80 - ص174) و(ق11/95 م2 ف1 ص181) أن الهيئة لا تأخذ رسوماً في المنازعات التي تعرض عليها أما الفروقات فهي: ان المادة (ق11/95 م2 ف1 ص181) تفصل الهيئة بين جهة حكومية مع جهة حكومية أخرى وهم الوزارات والأشخاص أو الافراد الاعتباريين أو الجهات الحكومية أما المادة (م177 - ف1 - ق 38/80 - ص174) نصت على أن: الهيئة التحكيمية تفصل بين افراد عاديين واختيار المحكمين يكون من قبلهم ولا تدخل الجهة الحكومية في الخصومة، وتسري القواعد على الهيئة في هذا الباب ومع ذلك تستطيع الهيئة أن تصدر الاحكام والاوامر المشار اليها في المادة (180) وهم: أ- أن هناك قانوناً جزائياً لكل من امتنع عن الحضور او امتنع عن الاجابة.

ب- من لديه مستند ممكن ان يفيد في الحكم وضروري يجب ابراز المستند في التحكيم.

ج- طلب لبعض المساعدات القضائية ممكن ان تفيد في القضية وتسمى بالانابات القضائية.

الطالبة: بدرية صالح السالم

كلية الدراسات التجارية تخصص القانون

