وطن النهار

بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتكريم المجد وتقديراً لجهود منتسبي الوزارة.

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أمس بمكتبه بوزارة الداخلية بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام الإدارة العامة لأمن المطار اللواء وليد الصالح بتكريم عدد من منتسبي قطاع أمن المنافذ لتقديمهم نموذجاً يحتذى به في سرعة التعامل واليقظة والإخلاص والتفاني في العمل وذلك إثر ضبطهم لأحد الأشخاص يحمل سلاحاً نارياً داخل المطار حيث تم التعامل معه من قبل رجال أمن المطار.

وفي الختام أعرب الفريق النهام عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل رجال أمن المطار، كما طالبهم بالمزيد من الحرص واليقظة في التعامل مع الأحداث الطارئة، وتم توزيع الشهادات على المكرمين.

وحضر التكريم مدير إدارة أمن المطار العقيد د. احمد السلطان.

