وطن النهار

أكد قطاع الأمن الجنائي على الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية أمام التحديات ومن أولوياتها مكافحة المخدرات وذلك بدعم وتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح، للأجهزة الأمنية ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، لمواجهة تلك الآفة ومعالجة تأثيراتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المسؤولية قادت الأجهزة الأمنية للتصدي للاتجار والتصنيع والتعاطي للمخدرات ومواجهة الأساليب المستجدة بها.

وأضاف القطاع: إنه بدعم من الأجهزة الأمنية المساندة سجل في الربع الثالث من هذا العام عمليات إحباط اختراق البلاد لدخول المخدرات وأخرى نشاط مروجين امتدادا إلى التصنيع المحلي حيث تم تقليص نشاط التجار والمروجين وضبط الضالعين في تلك الجرائم والإحالة إلى سلطات التحقيق. وأفاد أن إحصائية الربع الثالث من عام 2019 أشارت إلى ضبط 455 كيلو حشيش و3 ملايين حبة مخدرة وألفي زجاجة خمر.

