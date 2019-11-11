وطن النهار

اعلن رئيس الفتوى والتشريع صلاح المسعد امس ان المحكمة الانجليزية العليا في لندن اصدرت حكما بفرض حجز في جميع أنحاء العالم على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقدرة بمبلغ 847 مليون دولار.

واضاف لـ (كونا) ان الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة يلزم المدير السابق بالكشف عن جميع أصوله في جميع أنحاء العالم.

واوضح ان الحكم صدر في 16 اكتوبر الماضي تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضد المدير العام السابق للمؤسسة وآخرين والتي سيتم نظرها خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان القضاء الإنجليزي اصدر هذا الحكم بناء على المستندات والحجج المقدمة.

واكد ان حكم الحجز نافذ منذ تاريخ صدوره ، لافتا الى ان المحكمة الإنجليزية العليا وافقت على الطلب المقدم من (التأمينات الاجتماعية) بخصوص الكشف عن أصول المدير السابق حيث أصدرت حكمها النافذ بإلزامه بالكشف عن جميع أصوله في جميع أنحاء العالم.

وبين انه بهذا الحكم العلني يكون قد رفع الستار عن أول حصاد للجهود المكثفة التي قام بها فريق الفتوى والتشريع المكلف متابعة القضايا المتشعبة المتعلقة بالمدعى عليه وآخرين.

وذكر ان ذلك تطلب تمحيص المستندات المتعلقة بوقائع استغرقت 3 عقود من الزمن في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت حيث تشعب العمل القانوني المتعلق بقضايا التأمينات من حيث امتداده في عدة دول ، اضافة الى تعدد لغة المستندات المتعلقة به.

وافاد المسعد ان ذلك الأمر تطلب تعيين فريق قانوني متخصص ومؤهل من أعضاء الفتوى والتشريع اذ قام الفريق القانوني الكويتي بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة بعمل مكثف وفقا لرؤية رسمها بناء على الأهداف العامة التي تم تحديدها.

واشار الى ان تلك الاهداف تتمثل في متابعة المتلاعبين بالأموال العامة عن طريق رفع الدعاوى القضائية باستخدام كل السبل القانونية المتاحة بالشكل الذي يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها ويعمل على استعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من غير وجه حق.

ولفت الى انه مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفريق القانوني الإنجليزي المكلف وبحضور فريق الفتوى والتشريع أمام المحكمة الانجليزية العليا في لندن حيث خصصت المحكمة يومين لسماع الخصوم.

واضاف ان المرافعة تمت أمام القاضي بما يخص الطلب المقدم من المؤسسة لطلب الحجز تمهيدا للمحاكمة التي ستتم خلال الفترة القادمة حيث رفضت الحجج المقدمة من المدعى عليه.

واشاد المستشار المسعد بجهود أعضاء الفتوى والتشريع في الحفاظ على الأموال العامة للدولة ومؤسساتها داخليا وخارجيا.

