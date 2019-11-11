وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

واستقبل سموه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس عائلة الخنة كلا من حمد صالح الخنة ومحمد صالح الخنة وسعد صالح الخنة وفهد صالح الخنة وجابر صالح الخنة.

حيث أعربوا عن جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم على تفضل سموه في اصدار العفو الأميري عن ابنهم فهد صالح الخنة.

وفيما يلي نص لقاء صاحب السمو أمير البلاد بحضور سمو ولي العهد مع عائلة الخنة «سمو الأمير: بوصالح.

ضيف بوصالح: ما قصرت.. الله يسلمك .. عسى عمرك طويل ويحفظك ويدوم عليك الصحة والعافية ما قصرت.

سمو الأمير: ويتم عليكم (انتوا أهلكم).

فهد الخنة: جزاك الله خير مشكور ما قصرت بيض الله وجهك.

فهد الخنة: وأنا يا طويل العمر ما أنساه لى طول العمر.. معروفك أو والحين.. الله يطول عمرك.. سامحني إذا بدر مني أي شيء كدر خاطرك.. أنا واحد من عيالك تمون علي الله يجزيك خير.

سمو الأمير: لا بالعكس.

سمو الأمير: بو صالح نهنيك.. بوجود.. الله يطول عمرك.

الخنه: عسى الله يحفظك ما قصرت.. عساك ذخر..

سمو ولي العهد: بو صالح.. زلة لسان دائما لواحد يخطئ لكن ما يتمادى في خطئه الواحد اعترف وشاف الناس تجاه يصحح مساره.. وجل من لا يخطئ.. الإنسان اللي يبي يعمل يخطئ.. بارك الله فيكم ويهديكم إلى الطريق الصحيح لخدمة وطنكم أهم شيء.

فهد الخنة: فيكم الخير والبركة.. طويل العمر أبو الجميع وأنا عارف يحن علينا مثل أبونا.. مثل مقام الوالد الله يطول عمره.

فهد الخنة: كلكم خير وبركة.. أسرة الخير الله يطول أعماركم جميعا.. يديم ظلكم على هالديرة دوم إن شاء الله.

سمو الأمير: أهلا فيكم.. جيت أهلك وإخوانك وديرتك.

فهد الخنة: الفضل لله ولك طويل العمر.. جزاك الله خير.. بوفيصل سمو ولي العهد كله خير وبركة.

سمو ولي العهد: الله يبارك فيك.. إذا انتوا ما حافظتوا على بلدكم منو يحافظ عليها.. شوفوا حوالينا شنو اللي يحصل يعني الواحد يكون حريص لخدمة وطنه».

وعقب اللقاء صرح فهد صالح الخنه قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين.. طبعا تشرفت اليوم بلقاء حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه.. نتشكر منه على العفو الكريم عني أنا وكان معاي العائلة إخواني وأبناء إخواني.. يتشكرون من حضرة صاحب السمو جزاه الله خيرا وهذا ليس بغريب على والد الجميع..أنا صراحة أتشكر منه جزاه الله خيرا وعسى الله يطول في عمره ويبارك فيه.. ويبارك في جهوده.. تشرفنا بلقاء سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد جزاه الله خيرا تشكرنا منه أيضا.. عسى الله يبارك للجميع ويفقهم والفال إن شاء الله لبقية الأخوة يشوفون طريق إن شاء الله للعفو عنهم من حضرة صاحب السمو أبو الجميع.. وأكد صاحب السمو الله يطول عمره أنه أبو الجميع حريص على أبنائه حريص على عودتهم لوطنهم وفقا للقانون جزاه الله خيراً.. يعني أنا أتشكر منه الله يطول عمره ويبارك فيه ويصلح حال الكويت وأهلها في ظل رعاية حضرة صاحب السمو عند إخوانك وأهلك أعتبرك والدنا».

بدوره، قال حمد صالح الخنة: «لقاء أبو وعياله جزاه الله خيرا ما قصر هذا أبو الإنسانية وجينا لنا بكل صدر رحب.. وما يحتاج يعني أمير وقلبه رحيم وصدر وسيع».

من جانبه قال سلطان فهد الخنة: «بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.. بداية نحمد الله عز وجل ونثني عليه على فضله ومنه بأن رد لنا الوالد بسلامة.. وأثني وأشكر على عفو سمو الأمير جزاه الله خيرا.. صاحب الأيادي البيضاء أمير الإنسانية.. اللي عودنا بحكمته وبعفوه جميع أهل الخليج في بشته طويل العمر مو غريبة أن يجمع أبناءه من أهل الكويت وأتمنى إن شاء الله السلامة والتوفيق للجميع إن شاء الله.

كما استقبل سموه وبحضور سمو ولي العهد عائلة الهاجري كلا من عويضه خالد الهاجري وعزم خالد الهاجري وبدر خالد الهاجري وحجاب محمد الهاجري. حيث قدموا جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم لسموه على تفضله في اصدار العفو الأميري عن ابنهم حجاب محمد الهاجري.

وفيما يلي نص لقاء صاحب السمو أمير البلاد بحضور سمو ولي العهد مع عائلة حجاب الهاجري.

«سمو الأمير: نهنيكم بحجاب وطلعته.. أتمنى له إن شاء الله مستقبلا أفضل.. احنا فرحين والله كثر فرحكم فيه ولدنا ما نقدر نتبرأ منه.

أحد الحضور: انت الخير والله وأهله كلهم يسلمون عليكم ويهنئونك بالسلامة وأبوه وأمه وإخوانه.

أحد الحضور: حجاب عنده كلمة وده يقولها طويل العمر.

حجاب الهاجري: طال عمرك حنا فرحنا بالعفو وفرحنا أكثر لما شفناك راجع الكويت سالما غانما وأنقل لك تحيات الوالد ويقول لك طال عمرك لا ولاء إلا للكويت ولا وفاء إلا لصباح الأحمد طال عمرك..احنا عيالك وسيوف في يمناك.. والعالم كله يا طويل العمر يراك أميرا ونحن ككويتيين نراك العالم كله.. عسى الله يحفظك ويديمك ذخرا وفخرا لكل مواطن كويتي.

سمو الأمير: الله يبارك فيك ويجعلك دائما بهذه العقلية والحكمة يعني الحمد الله انت عايش في بلد تحسد عليها..لكن الله يبارك فيك ويهديك إنت واخوانك وعند اخوانك وأهلك أعتبرك ولدنا.

أحد الحضور: احنا كلنا يا طويل العمر نشكرك على عفوك ومكرمتك السامية لولدنا حجاب ويعلم الله الدعاء اللي جاك وعسى الله يطول عمرك ويخليك لنا جميعا ذخرا.. يا طويل العمر والله محبتك ما نقدر نعبرها..والله طويل العمر شنو نقول استقبالك لنا ومكرمتك لنا وعفوك عن ولدنا ويسلم عليك سلام كثير ولدك محمد بن خالد سلام كثير والله ويشكرك شكر خاص ويقول لا جيت طويل العمر قبلي رأسه لو سمحت لنا نقبل رأسك رسالة منه عسى عمرك سنين طويل العمر.. استرح والله ما تقوم».

وعقب اللقاء صرح حجاب محمد الهاجري: «تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.. وشكرناه على المكرمة الأميرية والعفو الخاص اللي صدر عني.. ولا يستغرب من قائد الإنسانية وقائد العمل الإنساني.. والعالم كله يرى سمو الأمير أميرا.. ونحن ككويتيين نرى سمو الأمير العالم كله.. نسأل الله يمده بالصحة والعافية ويديمه ذخرا للبلاد والعباد.

عزم الهاجري: تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وحضورنا اليوم للسلام عليه والشكر الخاص لعفوه ومكرمته لولدنا حجاب.. وما هي غريبة على صاحب السمو الشكر موصول لكل من سعى في موضوع ولدنا حجاب ونشكر صاحب السمو على الاستقبال الطيب.

بدر الهاجري: تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو أطال الله في عمره الشيخ صباح الأحمد.. ونشكره على عفوه السامي لولدنا حجاب..عسى الله يطول عمره وذخرا لأهل الكويت كلهم.. وشكرا يا صاحب السمو.

حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

