وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس سلفا كير مايارديت رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا فخامته لسموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد برقية شكر من الشيخ سلمان الحمود رئيس الطيران المدني عبر فيها باسمه واسم السادة رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الخامس لرؤساء ومديري عموم الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط والذي استضافته الكويت عن أسمى آيات الشكر والعرفان لما حظوا به من حفاوة وتكريم في بلدهم الثاني الكويت مشيدين بالجهود التي تبذلها الكويت من أجل تنمية وتطوير قطاع النقل الجوي في البلاد والمساهمة في الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الطيران المدني العربي والدولي متمنين لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التطور والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.

