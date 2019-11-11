وطن النهار

استقبل الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم.

ورحب الشيخ مشعل برئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية، وهنأه وجميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس الخطوط الجوية الكويتية، وأبدى فخره بالمستوى المشرف الذي وصلت اليه من خلال سعيها الدؤوب لمواكبة كل حديث وجديد وصولا للتميز الذي نفخر به جميعا.

وقدم رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية لنائب رئيس الحرس الوطني درعا تذكارية بهذه المناسبة، وأكد عزم الخطوط الجوية على المضي قدما نحو التميز في ميادين النقل الجوي اقليميا ودوليا وصولا لتحقيق الريادة في هذا المجال.

حضر اللقاء مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب.

