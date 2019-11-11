وطن النهار

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج حرص «كونا» والتزامها بسياسة الكويت الخارجية ودعم قضايا الوطن وابرازها.

جاء ذلك في لقاء الشيخ مبارك مع السفير الكويتي لدى اسبانيا عيادة السعيدي في مقر السفارة بالعاصمة مدريد أول من أمس السبت بحضور مدير ادارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح وأعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية.

وتطرق الجانبان إلى الدور الحيوي لوكالات الانباء العامة في تعزيز العلاقات بين الدول من خلال التعاون فيما بينها معتبرين ان ذلك التعاون يسهم في توفير مساحات للتفاهم والتقريب بين شعوب البلدان. وشدد الشيخ مبارك على أهمية تواصل مكاتب (كونا) مع البعثات الكويتية في تلك الدول والتنسيق المستمر معها ومتابعة نشاطها ومشاركاتها في مختلف الفعاليات والمؤتمرات إلى جانب تسليط الضوء على دورها في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها.

بدوره أشاد السفير السعيدي بدور (كونا) في مد جسور التواصل بين الكويت ودول العالم ودعم العلاقات الثنائية والارتقاء بها، مشيرا إلى ان الاعلام الكويتي يحتل مكانة بارزة على الخارطة العربية.

ورحب السعيدي بالمدير العام لـ(كونا) مشيرا إلى ان زيارة الشيخ مبارك إلى إسبانيا جاءت في الوقت المناسب لتسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتسليط الضوء على مكانة الكويت ودورها الريادي في السعي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم عملا بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وتناول الجانبان التطورات السياسية والاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في إسبانيا تزامنا مع الانتخابات التشريعية المبكرة كما تطرقا إلى المستجدات على الساحة الأوروبية وتحديات المرحلة المقبلة.

وجاءت زيارة الشيخ مبارك لإسبانيا تلبية لدعوة من رئيس وكالة الأنباء الإسبانية (افي) فيرناندو غارياث لبحث سبل التعاون ومد جسور التواصل بين الوكالتين وذلك ضمن إطار جولة أوروبية لتفقد عمل مكاتب الوكالة وأدائها الاعلامي في عدد من العواصم الأوروبية.

