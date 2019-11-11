وطن النهار

قال ديوان المحاسبة أمس الأحد إنه قام خلال شهر أكتوبر الماضي بدراسة وبحث 375 موضوعا ما بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة تقدر بنحو 770.32 مليون دينار.

وأوضحت المدققة في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية في الديوان فاطمة الفهد في تصريح صحافي أن (المحاسبة) أبدى رأيه بشأن 266 موضوعا بقيمة 448?07 مليون دينار بنسبة 71 في المئة من اجمالي الموضوعات قيد البحث خلال تلك الفترة.

وأضافت الفهد أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة تقدر بنحو 2?06 مليون دينار في أكتوبر الماضي.

وذكرت أن الديوان قام برد 100 موضوع وهو ما يمثل نسبة 26?6 في المئة من الموضوعات الصادرة خلال تلك الفترة لأسباب عده أبرزها عدم رد الجهات على استفسارات ديوان المحاسبة.

ولفتت إلى أن (المحاسبة) يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 لأن هذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها.

