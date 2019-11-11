وطن النهار

نظمت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية امس مؤتمرا صحافيا لعرض نتائج البرنامج التدريبي «الجيل الخامس» لتحسين حياة الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن رؤية كويت جديدة 2035 بحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ومدير ادارة التنمية البشرية في الامانة العامة للتخطيط امل المطيري ومدير عام بوابة التدريب العالمية كفاية العلبان وممثلون عن الصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبنك برقان واعضاء المجلس الاستشاري.

واكد امين عام المجلس د. خالد المهدي ان تحسين حياة الاشخاص ذوي الاعاقة يأتي ضمن رؤية الكويت 2035 تفعيلا للاستراتيجية الوطنية مشيرا الى ان هذا هو الجيل الخامس من سلسلة المؤتمرات بالشراكة مع بوابة التدريب العالمية بهدف خدمة الخطة الانمائية للكويت، لافتا الى ان كل ذلك ضمن سياسات موضوعة في الخطة الانمائية تحت ركيزة رأس المال البشري الابداعي.

وأوضح المهدي ان سياسة الخطة لتحسين حياة الاشخاص ذوي الاعاقة ترتكز على دمج هؤلاء الاشخاص في المجتمع وفي بيئات العمل وجميع مناحي الحياة لرفع المستوى العام من خلال فكر الادماج ضمن مكونات الاقتصاد الوطني واساليب التعليم في الكويت، مشيرا الى ان هذا المؤتمر بالتعاون مع بوابة التدريب يهدف الى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لرؤية 2035 فيما يختص بالاشخاص ذوي الاعاقة، لافتا الى انه تم البدء في هذا المشروع منذ عدة سنوات بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

واشاد بجهود بوابة الكويت العالمية في خدمة ذوي الاعاقة وكذلك بجهود الصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبنك برقان في دعم هذه الفئة، مشيرا الى وجود بوادر استجابة في تحقيق المزيد من طموحات ذوي الاعاقة، مؤكدا ان ذوي الاعاقة حولوا الفكر تجاهم من الاستثمار العاطفي الى الاستثمار الاقتصادي في ذوي الاعاقة في عدة قطاعات في الدولة لافتا ان نجاحات ذوي الاعاقة في مجال الرياضة وغيره اعلى بكثير من نجاحات الآخرين بسبب التحول الى العنصر الوطني المنتج من خلال الادماج في المجتمع.

بدورها قالت مدير عام بوابة التدريب العالمية كفاية العلبان ان المؤتمر يأتي للاعلان عن المؤتمر الخامس لتحسين حياة الاشخاص ذوي الاعاقة والذي سيقام خلال الفترة من 24 الى 26 نوفمبر الحالي في فندق جي دبليو ماريوت بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبنك برقان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بهدف تحقيق ما نسعى اليه من تحسين حياة الاشخاص ذوي الاعاقة باشراك الاشخاص ذوي الاعاقة انفسهم لتوحيد الجهود وتحقيق الاهداف المرجوة.

