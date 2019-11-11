وطن النهار

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس الأحد ان دخول الكويت في العهد الدستوري قبل 57 عاما أعطى الوطن مناعة سياسية مضاعفة ضد كل التقلبات التي قد تواجه أي دولة، مشيدا بدور المؤسسين الأوائل في تدشين هذا العهد الديموقراطي الشامخ.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى ال 57 لوضع دستور الكويت «إن يوم 11 نوفمبر من كل عام فرصة لاستذكار عطاءات الكويتيين في ذلك الزمن وجهودهم الجماعية في تدشين الحياة الدستورية في وقت كانت دول المنطقة تعاني من طبيعة العلاقة المضطربة بين أنظمتها وبين الشعوب».

وأضاف «أن العهد الدستوري حصن الكويت وقوى مناعتها السياسية في مواجهة كل التقلبات والتحولات متكئة على شرعية حكم راسخة ومشاركة شعبية فاعلة ونشطة».

ودعا الغانم الكويتيين الى الاحتفاء دوما بهذا العهد وتثمين هذا التحول السياسي المفصلي والحفاظ عليه عبر الالتزام بالقيم الديموقراطية ومواد الدستور نصا وروحا.

واختتم الغانم تصريحه قائلا «نسأل الله في هذه المناسبة ان يحفظ الكويت وشعبها الغالي من كل شر ومكروه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وأن يسدد على درب الازدهار والتقدم خطاها».

يذكر أن الكويتيين يحتفلون اليوم الاثنين بالذكرى ال57 للمصادقة على دستور البلاد وتحديدا في 11 نوفمبر عام 1962 حين صادق الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح (أبو الدستور) على دستور الكويت الذي يعد الأقدم بمنطقة الخليج العربي.

احتفال سنوي

ويجدد أهل الكويت اليوم الاثنين احتفالهم السنوي بالذكرى الـ57 للمصادقة على دستور البلاد ذلك العقد الوثيق بين الحاكم والشعب وصمام الأمان في حماية الحريات وتحقيق العدالة والمساواة.

ففي 11 نوفمبر عام 1962 صادق الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح (أبو الدستور) وهو الحاكم ال11 للبلاد على دستور الكويت الذي يعد الأقدم بمنطقة الخليج العربي وشكل نقلة نوعية نحو بناء دولة حديثة قائمة على مؤسسات دستورية بهدف خلق إدارة عادلة لكيان هذه الدولة تتساوى فيها الحقوق والواجبات.

ويعبر الدستور عن إرادة الحاكم والشعب في العيش معا تحت مظلة الديموقراطية وبناء دولة القانون كما يعد الوثيقة الكبرى التي تحدد نظام الدولة وتنظيم العلاقة ما بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وقبل إقراره خاض الدستور الكويتي مرحلة مخاض إذ تم انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور للدولة في يناير عام 1962 كما شكل المجلس لجنة لإعداد مشروع الدستور تتألف من خمسة اعضاء مهمتها إعداد دستور ينظم كيان الدولة وينظم السلطات والحريات على أن يتم عرضه على سمو أمير البلاد آنذاك.

وفي الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي ألقى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم كلمة قال فيها «باسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل».

وأضاف «أختتم كلمتي بالنصح لكم كوالد لأولاده أن تحافظوا على وحدة وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة في خدمة هذا الشعب على أكمل وجه وأحسنه والله ولي التوفيق».

وعقب ذلك تم انتخاب المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي والدكتور أحمد الخطيب نائبا للرئيس.

لجنة الدستور

ولعل اول مهمة قام بها المجلس التأسيسي هي تشكيل لجنة اعداد مشروع الدستور التي ضمت خمسة اعضاء هم المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وكان حينها وزيرا للداخلية ورئيس لجنة إعداد مشروع الدستور المرحوم حمود الزيد الخالد الذي كان وزيرا للعدل ويعقوب يوسف الحميضي عضو المجلس التأسيسي أمين سر اللجنة والمرحوم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق عضو المجلس التأسيسي.

وتولى سكرتارية اللجنة الامين العام للمجلس التأسيسي علي محمد الرضوان وشارك في اجتماعات اللجنة الخبير القانوني محسن عبدالحافظ الى جانب الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان.

واعتبرت مشاركة الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم رحمه الله في اللجنة مبادرة سياسية للمرة الأولى في تاريخ الكويت البرلماني سبقتها رئاسة الشيخ عبدالله السالم الصباح للمجلس التشريعي عام 1938.

وعقدت لجنة الدستور 23 جلسة جاءت الاولى يوم السبت 17 مارس 1962 والاخيرة في 27 أكتوبر 1962 ثم احالت اللجنة مشروع الدستور بأكمله الى المجلس التأسيسي لمناقشته واقراره.

بدأ المجلس التأسيسي النظر في مشروع الدستور في 12 اغسطس 1962 وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 30 اكتوبر من العام نفسه تمت تلاوة مواد مشروع الدستور ثم اخذ التصويت على المشروع بالمناداة على الاعضاء بالاسم وتمت الموافقة عليه بالاجماع ليقر المجلس مشروع الدستور في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 1962.

وقدم رئيس المجلس التأسيسي الدستور الجديد الى الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح بقصر السيف في الثامن من نوفمبر 1962 ثم ألقى كلمة قال فيها «انه لشرف كبير لزملائي اعضاء لجنة الدستور ولشخصي ان نتقدم الى سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على اساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت».

مصادقة

وصادق الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم على الدستور بعد ثلاثة ايام من تاريخ رفعه اليه وتم اصداره وكان على الصورة التي اقرها المجلس ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.

بعد مضي 72 يوما فقط على اقرار الدستور اجريت في 23 يناير 1963 اول انتخابات شاملة في الكويت لانتخاب اعضاء مجلس للامة إيذانا رسميا ببدء العمل بالممارسة السياسية بموجب احكام الدستور الجديد كما كان المدخل الذي نفذت من خلاله حدود سلطات البلاد الرئيسية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية.

