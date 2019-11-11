وطن النهار

قالت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية صفاء الهاشم إن اللجنة ناقشت الاقتراحات المقدمة لتصويب مسارات ديوان الخدمة المدنية الذي أصبح عبئا على ابنائنا وبناتنا فيما يخص التوظيف أو الوضع الاسري او في الجمع بين العمل في القطاع العام والخاص.

وأضافت الهاشم في تصريح للصحافيين أن اللجنة ناقشت اقتراحات عدة مقدمة من النواب والمتعلقة بمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأبناء بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة للتفرغ الاسري لرعاية الابناء للموظفة. وذكرت الهاشم وهناك أيضا اقتراح مقدم من النائب علي الدقباسي بشأن تعديل المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 79 والمتعلق بالسماح للموظفين في القطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية او المهنية شريطة ان يكون الموظف قد أمضى في العمل خمس سنوات مستغربة ورسالتي الى ديوان الخدمة المدنية فهل يعقل ان يكون لدينا موظفون وافدون يعملون بعد نهاية الدوام الرسمي في القطاع الخاص في حين لا يسمح للموظف الكويتي بالجمع بين العمل والنشاط التجاري.

وأفادت وهناك اقتراح آخر مقدمة الدقباسي يقضي بضرورة منح اجازة بدون مرتب للموظف لمزاولة العمل التجاري لكن الحكومة قالت ان هذا الاقتراح مطبق في الصندوق الكويتي والمقترح لا يفترض ان يكون المزاول للنشاط التجاري تحت مظلة الصندوق وعلى الحكومة ترك الشباب الكويتي يعملون واتركوهم يمارسون النشاط التجاري دون قيد أوشرط «أقصانا حبيبة».

وبينت الهاشم: ناقشنا اقتراحاً مقدماً من النائب عبدالله الرومي الخاص بمشكلة حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية فلدينا 55 شخصاً تم تعيينهم بمسمى رئيس هيئة او رئيس ديوان بدرجة وزير وكلفتهم المالية السنوية بلغت 4 ملايين دينار والمصيبة ان مراسيم تعيينهم دون تحديد للمدة يعني سيستمرون حتى الممات موضحة : أن الرومي يرى بها شبهة دستورية والاخت الوزيرة العقيل وعدت بالنظر بها.

