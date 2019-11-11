وطن النهار

ضمن سؤال وجهه إلى وزير الشؤون الاجتماعية قال النائب اسامة الشاهين أن الوزارة قامت بالتعاون مع كل من الاتحاد الكويتي للمزارعين واتحاد الجمعيات التعاونية بتوقيع برتوكول ثلاثي فيما بينهم، واحتوى البرتوكول على مواد غير مقبولة تمنع الجمعيات التعاونية من الشراء المباشر من سوق الخضار والفاكهة (شبرة الخضار)، واقتصار التوريد على شركة واحدة، بالإضافة إلى إلغاء ركن المزارعين الكويتيين من الجمعيات التعاونية، وإلزام كل الجمعيات التعاونية بالبيع بسعر موحد دون تخفيضات. واستفسر ما سبب عدم إنشاء الشركة المساهمة كما ورد في المادة (9) من البروتوكول رغم مرور الثلاث أشهر المطلوبة لذلك؟ وما أسباب إلغاء ركن المزارعين الكويتيين من الجمعيات التعاونية؟

وما سبب حرمان الجمعيات التعاونية من الشراء المباشر من سوق الخضار والفواكه (شبرة الخضار) من دون وسطاء، حيث ألزمها البروتوكول بالشراء من مصدر وحيد دون غيره، وأن من يخالفه يقع تحت طائلة العقوبات والغرامات؟

ومضى يسأل: ما سبب إلزام المادة (17) من البروتوكول كل الجمعيات التعاونية بالبيع بسعر موحد بينما المواطن يهرب من غلاء الأسعار الى الجمعيات التي تقدم عروض وتخفيضات لشراء مستلزمات بيته؟ وما مصير الأراضي والمنافذ التي سُلمت سابقا لاتحاد المزارعين؟ ومدى الاستفادة منها في خدمة المزارعين؟ وزاد ما الأسباب التي تدعو إلى إعطاء اتحاد المزارعين (75) منفذ بيع جديداً في الجمعيات التعاونية؟ واستفسر عن ماهية الإعلان التجاري من قبل اتحاد المزارعين المنشور في الصحف وهو عبارة عن مزايدة تتقدم لها الشركات؟ مما يعد تعارضاً صريحاً مع المادة التاسعة من البرتوكول، مع العلم بأنه لم تتمكن سوى شركة وحيدة من التقدم له.

وسأل ما مدى صحة المعلومات بأن ملاك الشركة المتقدمة (70%) منهم غير كويتيين، وأن ملاك الشركة يحتكرون السوق بأسماء أخرى؟ وهل تم دراسة أثر حكر العرض في الجمعيات التعاونية على شركة واحدة فقط على باقي الشركات الوطنية الموجودة في السوق؟

وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق المستهلك والمزارع الكويتي وتخفيض الأسعار وحماية المزارع والسوق الكويتي؟ وهل حاز البرتوكول موافقة الجهات الرسمية؟ وهل سيتم سحبه لإعادة النظر فيه؟

