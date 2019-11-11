وطن النهار

قدم النائب صلاح خورشيد سؤلاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات صدره بقوله ازدادت عمليات النصب العقاري في السنوات الخمس الماضية ما أثر سلبا على ميزانية المواطن خصوصا الذي دفع قيمة العقار عن طريق قرض من البنك وتعثر في سداده ما حدا بالبنوك برفع قضايا عليهم. وحتى وقتنا الحاضر لا يوجد أي ضوابط تجعل المواطن يشعر بالأمان في حال رغبته في الاستثمار بالعقار.

وأضاف وعليه يرجى إفادتي في حال شراء عقار خارج الكويت، هل تزود وزارة التجارة والصناعة المشتري بالوثائق التي تدل على ملكية الشركة في الكويت للعقار الخارجي أو اتفاقية التسويق بين الشركة الكويتية والمطور في الخارج؟ وهل تزوده أيضأ بالتصديقات اللازمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة الخارجية والسفارة الكويتية في البلد المراد بيع العقار فيه؟ وقال إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بهذه الوثائق للشركات المشاركة في المعارض العقارية منذ بداية ???? حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

واستطرد قائلاً: عند مشاركة أي شركة أجنبية في أي معرض عقاري في الكويت هل تجري معاينة مشاريعها التي سوف تطرح للبيع من وزارة التجارة والصناعة؟ وهل تزود الوزارة المشتري بجميع الوثائق التي تدل على وجود فعلي للشركة في السوق والبيانات المالية الخاصة بها؟ وهل جميع الوثائق مصدقة من الهيئات الحكومية في الخارج وسفارة الدولة التي تنتمي لها الشركة في دولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بهذه الوثائق للشركات المشاركة في المعارض العقارية منذ بداية ???? حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

وطلب تزويده بنسخة من شروط وضوابط مشاركة الشركات المحلية والأجنبية في المعارض العقارية.

