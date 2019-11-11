عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اعلنت رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان العراقية امس رفضها القاطع لأي حل امني للاحتجاجات التي يشهدها العراق حاليا واعدة بالمضي في تنفيذ جميع الوعود التي قطعتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين. فيما دعت منظمة العفو الدولية «أمنستي» الحكومة العراقية الى كبح عنف قواتها الأمنية من اجل وقف «حمام الدم» خلال مواجهتها الاحتجاجات ونددت الامم المتحدة بـ«مناخ الخوف» في العراق حيث يحاول متظاهرون الابقاء على زخم الاحتجاجات بعد اتفاق بين الكتل السياسية على ابقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لانهائها، وقالت الرئاسة العراقية في بيان ان تصريح الرئاسات الثلاث جاء خلال اجتماع استضافه الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام بحضور كل من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فضلا عن رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان. وذكر البيان ان المجتمعين اكدوا موقفهم الثابت بالامتناع ورفض «اي حل امني للتظاهر السلمي والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط» مشيرين الى انه تم اعطاء اوامر وتوجيهات للقيادة العسكرية العراقية بمنع استخدام الرصاص الحي و»جميع اشكال العنف التي تعتمد على القسوة والمبالغة فيها». وفي هذا الشأن اكد المجتمعون «ان العدالة الصارمة ستلاحق كل من يعتدي اويخطف او يعتقل ايا كان خارج اطار القانون والسلطة القضائية» مع التشديد على اهمية حصر السلاح بيد الدولة. ولفت البيان الى ان الاجتماع اكد ان السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا فعلا فتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة مؤكدا «ان لا احد مهما كان منصبه ومركزه وموقعه سيفلت من سير العدالة». من جهة اخرى اكد البيان ان العمل جار حاليا لتشريع قانون جديد للانتخابات وكشف عن ان الرئاسة باشرت التمهيد لحوار وطني ومراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية.

في غضون ذلك قالت «العفو» الدولية في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني انه «على السلطات العراقية كبح جماح قوات الأمن على الفور بعد مقتل 6 محتجين على الأقل وسط بغداد اثناء محاولة الشرطة ازالة الحواجز والخيام من عدة جسور وشوارع بالقرب من ساحة التحرير». وقتل كذلك نحو 12 متظاهراً في البصرة جنوبي العراق، خلال الأيام الأخيرة، حسب «أمنستي» مشيرة الى ان بغداد والبصرة شهدتا «أياماً اكثر دموية جراء القوة المفرطة التي استخدمتها قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين».

وبينما اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق مقتل 301 شخص واصابة 15 الف آخرين منذ اندلاع التظاهرات في اكتوبر الماضي فقد اعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت امس انها تتلقى «كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا واختطفوا او تعرضوا لأعتقال تعسفي او الضرب والترهيب». واستنكرت «مناخ الخوف» الذي تفرضه السلطات العراقية مؤكدة ان «الحقوق الأساسية تنتهك بأستمرار» في هذا البلد.

وقال شهود عيان في بغداد ان ساحة التحرير شهدت صباح امس هدوءا نسبيا فيما فرضت القوات الأمنية امس طوقا امنيا حول ساحة الخلاني لمنع المتظاهرين من الوصول الى ساحة التحرير. وقال ناشطون وأطباء يشاركون في التظاهرات طالبين عدم الكشف عن اسمائهم، انهم يشعرون بأن الخناق يضيق عليهم مع ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي او في قلب التظاهرات.

