عربيات ودوليات

بيروت - أ. ف. ب: في احد المتاجر الكبرى في بيروت، تضع سناء اكياساً من الفاصولياء فوق كومةٍ من المواد الغذائية الأخرى في عربتها على غرار آخرين توافدوا لشراء الحاجيات الأساسية خشيةً من انقطاعها او استباقاً لارتفاع حاد في اسعارها، في خضمّ موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية في لبنان. وتقول سناء المرأة الأربعينية التي فضلت اعطاء اسم مستعار لأنها موظّفة حكومية «لا اذكر اننا قمنا بالتمون بهذه الطريقة من قبل نحن مخنوقون، نتموّن تحسباً للأيام المقبلة والمرحلة الضبابية التي تنتظرنا».

ويتهافت المستهلكون الى برادات اللحوم والأجبان وقسم الخضار والفاكهة ويملأون الممرات المخصصة للحبوب والمعلبات فيما تخلو ممرات اخرى للكماليات من الزبائن. ويشهد لبنان منذ 17 اكتوبر حراكاً شعبياً غير مسبوق مطالباً برحيل الطبقة السياسية علماً انه بدأ على خلفية مطالب معيشية. وقد تسبب بشلل في البلاد شمل اغلاق المصارف لأسبوعين. وبعد اعادة فتحها تبين ان ازمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من الأسباب التي اغضبت اللبنانيين باتت اكثر حدّة. وللمرة الأولى منذ اكثر من عقدين من الزمن ظهرت خلال الصيف سوق صرف موازية يُباع الدولار فيها احيانا بقيمة تصل الى 1800 ليرة، فيما لايزال السعر الرسمي ثابتاً على 1507. واتخذت المصارف اللبنانية اجراءات للحدّ من بيع الدولار وفرضت خلال الأسبوع الحالي قيوداً اضافية بعد توقف دام اسبوعين جراء الاحتجاجات الشعبية. ولم يعد بامكان المواطنين الحصول على الدولار وهي عملة معتمدة في التداول في لبنان من الصراف الآلي، بينما يطلب منهم تسديد بعض مدفوعاتهم من قروض وفواتير بالدولار.

وتسبب كل ذلك بموجة هلع وتدفق عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر الغذائية خلال اليومين الماضيين، في وقت حذّرت محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها. وأعلن نقيب المستشفيات ان مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الحالي يكفي شهراً واحداً فقط نتيجة الاجراءات المشددة التي اتخذتها المصارف اللبنانية للحدّ من بيع الدولار الضروري للشراء من المستوردين.

وعلى الرغم من ان بعض الزبائن قالوا انهم لايشعرون بأي خوف ويشترون حاجياتهم بشكل طبيعي اكدت غيرين سيف مسؤولة صالة المواد الغذائية في مؤسسة تجارية في محلّة فرن الشباك شرق العاصمة ان «الحركة اكثر من العادة وتشبه ايام الأعياد» من حيث الزحمة. وتضيف «هذا كله بسبب الخوف من انقطاع المواد الأساسية. يشتري الناس الخبز والطحين والسكر والحبوب والمعلبات والمستلزمات المنزلية مثل المحارم، ويستغنون عن كل ما يعدّ كماليات». ويقول انطوان ديراني (63 عاماً) الذي ملأ عربته بمواد غذائية «نحن نعيش في صلب الأزمة»، مضيفاً «نتموّن اليوم ليكون لدينا احتياطات في المنزل». ويعود الرجل الذي غزا الشيب شعره بالذاكرة الى سنوات الحرب الأهلية (1975-1990) متمنياً الا تعود تلك الأيام. ويقول «أذكر تماماً كيف كنا نقف في الصفّ ونترجى البائعين للحصول على ربطة خبز فقط».

وتسبب الحراك الشعبي باستقالة الحكومة، لكن لم يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون باستشارات جديدة لبدء تشكيل حكومة جديدة. ومن الواضح ان الطبقة الحاكمة تسعى الى انقاذ مكتسباتها والاحتفاظ بمواقعها بينما يتمسك المحتجون بالمطالبة بحكومة مستقلة. وبالتالي لا مؤشرات بعد على خطوات تؤدي الى حلول. وحاول المسؤولون طمأنة مخاوف الناس. فقد عقد عون ومسؤولون ماليون ومصرفيون بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اجتماعاً اعلنوا على اثره ان «لا داعي للهلع» مؤكدين اتخاذهم تدابير لتيسير امور المودعين المالية.

وازاء البلبلة التي خلقتها السوق الموازية يخشى اللبنانيون ارتفاعاً حاداً في اسعار المواد الغذائية. وتقول سناء ان «أسعار الفول والأرز والفاصولياء تضاعفت والزحمة عليها بشكل اساسي». ويوضح رئيس جمعية المستهلك غير الحكومية زهير برو ان التجار الكبار غير القادرين على الحصول على الدولارات من المصارف يبيعون بضائعهم للتجار الصغار بسعر الصرف الذي يناسبهم ويضيف برو ان «البلد في مرحلة فوضى بالأسعار» مشيراً الى ان الارتفاع طال «العديد من المواد من البيض الى اللحوم والأجبان والألبان، والخضار» بنسب مختلفة.

وقد وثّقت الجمعية، وفق شكاوى المواطنين التي تصلها، ارتفاعاً بنسبة 7% في اسعار اللحوم وأكثر من 25% في اسعار الخضار على سبيل المثال.

