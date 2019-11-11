عربيات ودوليات

بغداد- «كونا»: شهدت الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات العراقية اليوم امس تعثرا في استئناف الدوام الرسمي وذلك بعد اسبوعين من الاضرابات وتعطيل الدوام بسبب الاحتجاجات والاعتصامات التي دخلت يومها الـ17. وذكرت وسائل اعلام محلية ان محتجين اغلقوا مديرية التربية في مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار جنوبي البلاد لمنع دخول الموظفين ما دفع قوات مكافحة الشغب الى تفريقهم بالغاز المسيل للدموع وهو الامر الذي ادى الى اصابة 31 شخصا بحالات اختناق بين المتظاهرين. واضافت ان المئات من طلبة الجامعات والمدارس واصلوا اضرابهم عن الدوام والتحقوا بساحة التظاهر في منطقة الحبوبي وسط الناصرية رغم ان نقابة المعلمين سبق ان اعلنت انتهاء الاضراب.

وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية «كونا ان طلبة المدارس والجامعات خرجوا للالتحاق بساحات التظاهر بينما نشرت قوات الامن دوريات قرب الدوائر الحكومية لضمان استمرارية الدوام الرسمي ومنع خروج الموظفين. واشاروا الى ان طلبة في جامعة البصرة خرجوا مجددا للتظاهر معلنين استمرار اضرابهم عن الدوام فيما افتتحت الدوائر الحكومية ابوابها وسط انتشار امني لحماية المؤسسات الحكومية.

وعادت خدمة الانترنت صباح امس الى العمل في العراق غير انه من المرجح انقطاعها مجددا ضمن السياق المتبع حاليا في عموم محافظات البلاد عدا اقليم كردستان.

ومنذ الساعة الثامنة والنصف صباحا حسب التوقيت المحلي للعاصمة العراقية بغداد، عادت خدمة الانترنت التي شهدت عمليات قطع مستمر منذ نهاية الأسبوع الماضي، مع حجب مستمر لمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، وتويتر، وانستغرام»، وضعف عام في الشبكة.

