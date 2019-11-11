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بيروت - الوكالات: خرجت امس مظاهرات في مدينة طرابلس شمالي لبنان في اطار ما اطلقت عليه حركة الاحتجاج «أحد الإصرار» للاعتصام امام منازل السياسيين بالمدينة، في وقت تسود حالة فوضى في الأسواق مع ارتفاع اسعار سلع اساسية.

وتوجه المحتجون من ساحة النور في طرابلس للتظاهر امام منازل المسؤولين والسياسيين في المدينة للمطالبة بالتغيير السياسي.

ولم تحرك السلطات اللبنانية ساكنا منذ استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري قبل 10 ايام في حين لا تزال المظاهرات مستمرة امام المؤسسات الحكومية والمرافق العامة في البلاد.

واحتشد متظاهرون امام مقر وزارة الخارجية اللبنانية في العاصمة بيروت، كما تظاهر آخرون امام قصر العدل، في وقت لا تزال المرافق العامة في البلاد تعاني شللا شبه تام.

وتجمعت حشود من المحتجين من جديد في وسط بيروت، وزادت الأعداد في المساء ولوح المحتجون بالأعلام وقاموا ببث الموسيقى من خلال مكبرات للصوت.

وقالت جمعية المصارف اللبنانية ان اموال المودعين محفوظة وانه لا داعي للهلع، وذلك وسط مخاوف من انهيار اقتصادي ومالي، في حين حذرت محطات الوقود والمستشفيات من ازمة امدادات وارتفاع الأسعار، بالمقابل استمرت الاحتجاجات المنددة بفساد الطبقة السياسية وتردي الأوضاع المعيشية.

