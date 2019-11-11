عربيات ودوليات

تحتفل القوى والأحزاب السياسية المصرية الأربعاء المقبل بعيد «الجهاد الوطني»، هو عيد كانت مصر تحتفل به منذ سنة 1922 اي منذ ان نالت استقلالها الى سنة 1952 وكان يعتبر يوما قوميا في عهد المملكة المصرية، ويقترن هذا العيد باسم الزعيم سعد زغلول، وكان الشعب المصري، يتوجه في هذا اليوم بكل طوائفه الى ضريح سعد زغلول، حيث يخطب فيه الزعماء ويضعون الزهور ترحما عليه.

وبالمناسبة ينظم حزب «الوفد» بمشاركة القوى السياسية، احتفالية كبرى بحضور اعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ونوابه في البرلمان، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية، وسفراء عدد من الدول العربية.

وأكد المستشار بهاء الدين ابو شقة، رئيس حزب الوفد، ان عيد الجهاد هو عيد للمصريين جميعاً، ورسالة لهم بأن المصريين كانوا منذ 100 عام، وما زالوا وسيكونون الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل المؤامرات والدسائس والفتن التي تنال من الدولة المصرية ومن الشعب المصري. وأشار ابو شقة، الى ان الاحتفالية تسلط الأضواء على عراقة وأصالة وكفاح ونضال هذا الشعب الذي يمتد بجذوره الى سبعة آلاف عام من الكفاح والخبرة والحنكة السياسية، قائلا: «نذكّر جميع الأجيال بهذا اليوم التاريخي الذي حُفر في ذمة التاريخ وفي ضميره كفاح هذا الشعب».

وأوضح ان حزب الوفد حريص دائماً على احياء هذه المناسبات والاحتفاليات الوطنية، ويسعى لترسيخ ثوابت زعمائه السابقين الذين كافحوا لترسيخ المبادئ الوطنية الديموقراطية، مؤكداً ضرورة استلهام الوطنية والسير على الدرب من اجل مقاومة كل التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية. وطالب ابو شقة، المسؤولين بجعل يوم عيد الجهاد، عيداً قومياً، كما كان من قبل، تقديساً لذات المعاني السامية التي يرمز لها هذا اليوم، مشيراً الى انه يعد مواجهة مباشرة ارتفع فيها صوت الشعب المصري معلنا رفض الاحتلال، كما يعد بمثابة قصة كفاح شعب من اجل الحرية. ويعود عيد الجهاد الى عام 1918 حيث ذهب الزعيم سعد زغلول، ومعه عبدالعزيز فهمي، وعلي شعراوي، الى المعتمد البريطاني السير ريجينا لدونجت، يوم 13 نوفمبر، لطلب السماح لهم بالسفر والمشاركة في مؤتمر السلام بفرساي في فرنسا، لعرض القضية المصرية، لانهاء الحماية البريطانية المفروضة على مصر منذ ديسمبر عام 1914، استنادا الى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقوبل طلب سعد زغلول وشعراوي وفهمي بالرفض، وقيل لهم انهم لا يمثلون الا انفسهم، ليعلن الشعب المصري بكل طوائفه جمع التوكيلات لسعد زغلول لتفويضهم للسفر لعرض القضية والمطالبة بالحصول على الاستقلال الوطني، حتى تم سجن سعد ورفاقه في 8 مارس 1919، ليكون شرارة انطلاق ثورة 1919، وتشكيل حزب الوفد.

