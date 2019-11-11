عربيات ودوليات

تستعد وزارة الأوقاف المصرية لعقد مؤتمر موسع لمناقشة قضية «تجديد الخطاب الديني»، تنفيذا لتكليف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف». وكشف أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف البرلمانية عن اتفاقه مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، على الاجتماع مع المؤسسات الدينية الثلاث «الأزهر والأوقاف والافتاء»، لدراسة ما جاء فى كلمة السيسي، وتحديد خطة العمل والاستعدادات لما طلبه الرئيس، وذلك بهدف الاجتماع بكلمة موحدة، موضحا أن اللجنة ستوجه دعوات إلى الجهات المعنية الأخرى للسماع لرؤيتها.

