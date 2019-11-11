عربيات ودوليات

طهران الوكالات: صعدت طهران حدة لهجتها من الغرب مهددة بـ«اعادة النظر» في عقيدتها النووية اذا تجاوز الشركاء الأوروبيون في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 «خطوطها الحمراء» من خلال تفعيل آلية فض النزاع الخاص بالاتفاق، التي تعيد من جديد العقوبات على ايران وتدرج تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة كما كشفت عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم الى مستوى 60% وهو مستوى بعيد عن معايير الاتفاق النووي.

وخلال مؤتمر منع الانتشار النووي، في العاصمة الروسية موسكو. قال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي انه «في حال كانت مكافأة ايران بعد كل هذا التعاون والتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي اعادتها الى الفصل السابع، فذلك يعني أن عقيدتنا النووية كانت خاطئة وأنه يجب أن نعيد النظر فيها» من دون أن يكشف عن طبيعة الخطوات التي ستقدم عليها بلاده في حال تخطت الأطراف الأوروبية «خطوطها الحمراء» بتفعيل آلية فض النزاع، في مواجهة سياسة تقليص ايران تعهداتها النووية باستمرار.

الا أن عراقجي أكد «التزام ايران بعدم انتاج الأسلحة النووية»، لكنه أشار في الوقت نفسه، الى أن قبولها بقيود على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي لفترات زمنية تتراوح بين 10 و15 وحتى أحياناً 20 و25 عاماً «كان بدافع بناء الثقة» مخاطبا الأطراف الأوروبية «لا تتوقعوا من أي دولة أن تواصل بناء الثقة للأبد».

من جهته هدد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، بأن ايران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل الى 60% وذلك استمرارا لتقليص التزاماتها النووية كرد على رفض أوروبا التحايل على العقوبات الأميركية والتجارة مع ايران. وقال كمالوندي ان يوم الأحد «يوم مهم للصناعة النووية الايرانية» ووفقا لوكالة «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري، أكد كمالوندي، أن ايران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 5% في الوقت الحاضر، لكنها مستعدة لرفعها الى 20% أو 60% استمرارا لتقليص التزاماتها.

وقال كمالوندي ان ايران تستخدم 15 نوعًا مختلفًا من الأجهزة المتقدمة، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي IR8 وIR9 الجديدة ذات الانتاجية العالية. وحول الجدل الدائر مع الوكالة الدولية حول مسألة آثار المواد المشعة المكتشفة في موقع «طورغوز أباد» جنوب طهران، حاول كمالوندي التقليل من أهمية الموقع، قائلا انه كان «حادثًا بسيطا»، وأن الموقع المذكور «يخص القطاع الخاص حيث يمكن أن يحدث أي شيء!».

وهاجم المسؤول الايراني الأوروبيين مرة أخرى قائلا «انهم مدينون لايران حول التزاماتهم ليسوا في وضع يسمح لهم باحالة ملف ايران الى مجلس الأمن الدولي». ولدى سؤاله عن احتمال أن تتخلى ايران عن الاتفاق النووي، قال ان «المهم هو مصالح البلاد وليس الاتفاق»، مضيفًا أن ايران قد تخرج من الاتفاق النووي اذا كانت مصالح البلاد تتطلب ذلك.

على صعيد متصل بدأت في ايران امس مراسم صب خرسانة مفاعل «بوشهر» الثاني بحضور علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، وألكسندر لوكاشين رئيس شركة «آتوم ستروي اكسبورت» الروسية. وكان صالحي قد أوضح أن هذا يأتي في سياق الاتفاقية مع الجانب الروسي في ما يرتبط بالمحطات الجديدة، وستكون طاقة كل من الوحدتين الثانية والثالثة 1050 ميغاواط.

