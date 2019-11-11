عربيات ودوليات

أبوظبي- «كونا»: دعت الامارات امس الى اللجوء الى الحلول الدبلوماسية فيما يتعلق بالتعامل مع ايران وارساء نظام اقليمي جديد يرتكز على احترام السيادة الوطنية. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي د. أنور قرقاش خلال ملتقى ابوظبي الاستراتيجي السادس. وأعرب قرقاش عن تفاؤله بامكانية تحقيق تقدم كبير خلال العام المقبل في حسم النزاعات والتحديات الكبرى التي تعصف في المنطقة. وقال «لقد وصلنا الى مراحل حاسمة في النزاعات والتحديات الكبرى التي تعصف بمنطقتنا» مؤكدا «ضرورة اللجوء الى الحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد في يتعلق بايران».

ودعا الى طرح «الأفكار البناءة» موضحا «ان هناك حاجة اليها الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل خلق نظام اقليمي جديد أكثر استقرارا تستطيع فيه جميع الدول الازدهار». وشدد على ان أي مفاوضات يجب أن تشمل دول الخليج العربي لضمان أن تكون طويلة الأجل ومستدامة مؤكدا أهمية أن يرتكز النظام الاقليمي الجديد على احترام السيادة الوطنية. كما لفت الى ضرورة وجود نظام عالمي قائم على قواعد راسخة تلعب دورا هاما في ادارة الأولويات والتحديات في أوقات التغيير. ومن ناحية أخرى أشاد قرقاش بعملية الانتقال للسلطة المدنية في السودان مضيفا «يجب أن نتحد بهدف حل النزاعات بين الدول.. وعلينا تشجيع الدول على ايجاد حل لأي نزاعات داخلية من خلال الحوار السياسي».

وينظم الملتقى الذي يقام لمدة يومين تحت عنوان تحت عنوان «تنافس القوى القديم في عصر جديد» مركز الامارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في ابوظبي بمشاركة نخبة من السياسيين وصناع القرار وخبراء تحليل السياسات من دول مختلفة في العالم.

