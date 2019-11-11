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عمان القدس الوكالات: أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني امس عن انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الكاملة على كل شبر فيها.

واعلن الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر «الانتهاء رسميا العمل بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها ... الأزمات في المنطقة ألقت بظلالها على الأردن، والأردن دفع ثمن مواقفه».

وأكد العاهل الأردني على أن مواقف بلاده القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لاقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها، «ستبقى ثابتة وغير قابلة للمساومة».

وأشار الى أن بلاده أنجزت «اصلاحات جريئة» حتى في أصعب الظروف.. وباتت الاصلاحات الأصعب خلفنا.... اتخذنا من الاصلاح ودعم الديمقراطية نهجا لا رجعة عنه». ودعا الحكومة للعمل بجدية وكفاءة للنهوض بالاقتصاد الوطني وطالب السلطات الثلاث بالنهوض بواجباتها.

في غضون ذلك بدأت السلطات الأردنية أمس بمنع الاسرائيليين من دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر (التي يطلق عليها الاسرائيليون اسم نهارييم) بعد انتهاء عقد يسمح للمزارعين الاسرائيليين بالعمل في تلك الأراضي بعد 25 عاما من توقيع اتفاق سلام بين البلدين. وبحسب ملاحق اتفاقية السلام الموقعة في 26 أكتوبر 1994، تم اعطاء حق التصرف لاسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاماً، على أن يتجدد ذلك تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية الدولة العبرية برغبتها في استعادة هذه الاراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة.

فقد قرر الملك عبدالله العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة اربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الاسرائيلية.و تم امس اغلاق البوابة الصفراء المؤدية الى جسر فوق النهر الذي يفصل بين البلدين والذي يدخل منه المزارعون الاسرائيليون الى الباقورة. وأنهت معاهدة وادي عربة الموقعة في 26 أكتوبر 1994 رسميا عقودا من حالة الحرب بين البلدين. ولم تكتسب هذه المعاهدة شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، وفي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين الذين يجاور بلدهم اسرائيل والأراضي الفلسطينية ويعد أكثر من نصفهم من أصل فلسطيني، لا تزال اسرائيل «عدوا».

