عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: قتل وجرح أكثر من 20 عنصرا من القوات النظامية السورية في قصف تركي على قرى في تل تمر شمالي شرقي سورية. وأفادت وسائل اعلام سورية محلية أن خمسة عناصر من قوات النظام قتلوا، وأصيب أكثر من 15 آخرين بينهم ضابطان، كما جرح مراسل قناة «الاخبارية السورية» نتيجة قصف بالطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة على قرى أم الكيف وأم الشعيفة والدردارة. وقالت مصادر عسكرية في قوات سورية الديموقراطية «قسد» ان قوات النظام انسحبت من عدة مواقع بعد هجوم نفذته مرتزقة من «الجيش الوطني السوري» المدعوم تركياً على قرى أم الشعيفة والعبوش وأبو راسين الا أن الناطق الرسمي لدى «الجيش الوطني» الرائد يوسف الحمود نفى حدوث الاشتباكات.

في غضون ذلك قالت مصادر سورية وروسية ان قوات أميركية مكونة من عربات ودبابات من نوع «أبرامز» نشرت لأول مرة باتجاه بلدة تل تمر. يذكر أن القوات الأميركية كثفت انتشارها في الآونة الأخيرة في شمال شرق سورية تزامنا مع اعلان واشنطن نيتها ابقاء جزء من قواتها في بعض المناطق قرب حقول النفط شرق البلاد لحمايتها من سيطرة «داعش» أو جهات أخرى.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو انه «لا يحق لأحد الاستيلاء على ثروات سورية سوى شعبها».ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن جاويش أوغلو قوله في تصريحات صحفية ان «الولايات المتحدة اعترفت بكل صراحة أنها موجودة في سورية من أجل احتياطات النفط على وجه الخصوص» ردا على تصريحات وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بشأن حصول «قسد» على ايرادات النفط بسورية. وأضاف «نتحدث عن بلد لا يخفي وجوده هناك من أجل ثروات النفط والاستيلاء عليها ونرى دعمه لتنظيمات ارهابية مثل وحدات الحماية الشعبية الكردية وحزب العمال الكردستاني من خلال ايرادات النفط».واتهم هذين التنظيمين «بتهريب النفط» كما «كان يفعل سابقا» تنظيم «داعش» معتبرا أن تصريحات واشنطن «التي جاءت من على بعد عشرات آلاف الكيلو مترات» بأنها ستتصرف باحتياطات النفط بسورية «تخالف القانون الدولي».

