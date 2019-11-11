عربيات ودوليات

برلين - أ. ف. ب: حض الرئيس الالماني الولايات المتحدة على اظهار «الاحترام» لحلفائها والتخلي عن «الانانية القومية»، في اطار الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

وركز فرانك فالتر شتاينماير الذي يشكل السلطة المعنوية في البلاد رغم منصبه الفخري، على تدهور العلاقات بين ضفتي الأطلسي في الاعوام الاخيرة.

وامام بوابة براندبورغ التي رمزت حتى العام 1989 الى «انقسام المانيا»، اشار شتاينماير في خطاب الى الدور الرئيسي للولايات المتحدة، «الذراع القوية للغرب»، في انهيار الستار الحديدي قبل ثلاثة عقود.

وقال «نحن الالمان، ندين بالكثير لأميركا. لأميركا بوصفها شريكا في الاحترام المتبادل، بوصفها شريكا من اجل الديموقراطية والحرية، ضد الانانية الوطنية. هذا ما آمله ايضا في المستقبل»، في اشارة الى الادارة الحالية في واشنطن برئاسة دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، اعتبر ترامب الذي لم يقم بزيارة رسمية لألمانيا منذ انتخابه في 2016 ويعتزم تشييد جدار بين بلاده والمكسيك، أن المانيا هي «احد اثمن حلفاء» الولايات المتحدة.

لكن العلاقات بين اميركا ترمب والمانيا لا تزال متوترة على خلفية الخلاف حول النفقات العسكرية داخل حلف شمال الاطلسي اضافة الى الملف التجاري.

وابعد من ذلك، وجه ترمب مرارا انتقاداته الى الاتحاد الاوروبي.

وفي هذا السياق، اعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هذا الاسبوع عن قلقه، معتبرا انه «للمرة الاولى، لدينا رئيس اميركي لا يشاركنا فكرة المشروع الاوروبي».

