عربيات ودوليات

باريس- أ.ف.ب: نظمت في باريس أمس مسيرة ضد الخوف من الاسلام سببت انقساماً في اليسار واثارت انتقادات حادة من جانب اليمين القومي الذي يرى فيها تحالفا مع «الاسلاميين». وبدأت المسيرة التي دعت اليها شخصيات ومنظمات بينها «الحزب الجديد المناهض للرأسمالية» و«رابطة مكافحة الاسلاموفوبيا في فرنسا» من محطة القطار غار-دو-نور باتجاه ساحة الأمة (بلاس دو لاناسيون). وأطلقت دعوة الى التظاهر في تولوز أيضا. وأطلقت الدعوة الى هذه المسيرة في الأول من نوفمبر في صحيفة «ليبراسيون» بعد ايام من هجوم استهدف مسجدا في بايونا (جنوب غرب) تبناه ناشط يميني قومي يبلغ من العمر 84 عاما. وقد أسفر عن اصابة شخصين بجروح خطيرة. وكتبت الصحيفة أن الرسالة المبدئية هي التأكيد على «الكف عن الخوف من الاسلام» و«الوصم المتزايد» للمسلمين الذين باتوا ضحايا «تمييز» و«اعتداءات»، ويشكل «الاعتداء على مسجد بايونا أحدث مظاهره». لكن وسط جدل حول الحجاب والعلمانية، تبدو الطبقة السياسية الفرنسية منقسمة حول المشاركة في هذا التجمع. ومن جديد، تتأرجح فرنسا التي تضم أكبر عدد المسلمين بين دول أوروبا الغربية، يشكلون 7,5% من سكانها وتشهد صعودا لليمين القومي الذي اصبح القوة السياسية الثانية في البلاد، بين ادانة «وصم» المسلمين والاعتراض على «التطرف».ودفع استخدام عبارة «اسلاموفوبيا» وهوية بعض موقعي الدعوة الى المسيرة، جزءا من اليسار وخصوصا من الحزب الاشتراكي الى الامتناع عن المشاركة أو الى الحد من دعمهم المبدئي للتحرك مثل ما فعل النائب الأوروبي المدافع عن البيئة يانيك جادو.

من جهتها، تعتبر زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني القومي مارين لوبن أن «كل الذين سيتوجهون الى هذه التظاهرة سيكونون شركاء للاسلاميين أي الذين يدفعون في بلدنا بأيديولوجيا استبدادية تهدف الى محاربة قوانين الجمهورية الفرنسية».

