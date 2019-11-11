الأولى

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان امس عائلتي الخنة والهاجري حيث أعربوا عن جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم على تفضل صاحب السمو في اصدار العفو الاميري عن ابنيهما فهد صالح الخنة وحجاب محمد الهاجري. )طالع ص03 ( ورحب سمو الاميربعائلة الخنة بقوله: أهلا فيكم.. جيت أهلك وإخوانك وديرتك.. ويتم عليكم انتوا واهلكم بينما وجه سموه حـــديـــثـــه الـــــى عـــائـــلـــة الــــهــــاجــــري: نــهــنــيــكــم بــحــجــاب وطــلــعــتــه.. أتــمــنــى لـــه إن شـــاء الــلــه مستقبل أفــضــل.. احــنــا فــرحــيــن والــلــه كــثــر مــن فــرحــكــم فــيــه.. ولــدنــا ما نقدر نتبرأ منه.. الله يبارك فيك ويجعلك دائما بهذه العقلية والحكمة.. يعني الحمد الله انــت عايش في بلد تحسد عليها.. لكن الله يبارك فيك ويهديك إنت واخوانك وعند اخوانك وأهلك أعتبرك ولدنا. كــمــا قـــال ســمــو ولـــي الــعــهــد خـــلال لــقــاء عــائــلــة الخنة: بــو صــالــح.. زلــة لسان دائما الــواحــد يخطئ لكن ما يــتــمــادى فــي خــطــئــه.. الــواحــد اعــتــرف وشـــاف الــنــاس تجاه يصحح مــســاره.. وجــل من لا يخطئ.. الانسان الــلــي يــبــي يعمل يــخــطــئ.. بـــارك الــلــه فيكم ويهديكم إلـــى الــطــريــق الــصــحــيــح لــخــدمــة وطــنــكــم أهـــم شـــيء. واضاف سمو ولي العهد: الله يبارك فيك.. إذا انتوا ما حافظتوا على بلدكم منو يحافظ عليها؟.. شوفوا حــوالــيــنــا شــنــو الـــلـــي يــحــصــل يــعــنــي الــــواحــــد يــكــون حريص لخدمة وطنه. بــدوره قــال فهد الخنة خــلال اللقاء: جــزاك الله خير مشكور ما قصرت يا سمو الامير بيض الله وجهك.. وأنــا يا طويل العمر ما أنساه طول العمر.. معروفك أول والــحــيــن.. الــلــه يــطــول عــمــرك.. سامحني إذا بدر مني أي شيء كدلا ر خاطرك.. أنا واحد من عيالك تمون علي الله يجزيك خير. واضاف الخنة: فيكم الخير والبركة.. طويل العمر أبــو الجميع وأنــا عــارف يحن علينا مثل أبونا.. مثل مقام الوالد الله يطول عمره.. كلكم خير وبــركــة.. أســرة الخير الله يطول أعماركم جميعا.. يديم ظلكم على هالديرة دوم إن شاء الله. وعــقــب الــلــقــاء صـــرح فــهــد الــخــنــة قــائــلا: نــشــكــر سمو الامير على العفو الكريم.. عسى الله يبارك للجميع ويوفقهم والفال إن شاء الله لبقية الاخــوة يشوفون طريق إن شاء الله للعفو عنهم من صاحب السمو أبو الجميع.. الــذي اكــد الله يطول عمره أنــه أبــو الجميع حريص على أبنائه حريص على عودتهم لوطنهم وفقا للقانون جــزاء الله خير.. يعني أنــا أتشكر منه الله يطول عمره ويــبــارك فيه ويصلح حــال الكويت وأهلها فــي ظــل رعــايــة صــاحــب السمو عند إخــوانــك وأهلك أعتبرك والدنا. مــن جــانــبــه قـــال حــجــاب الــهــاجــري: طـــال عــمــرك حنا فرحنا بالعفو وفرحنا أكثر لما شفناك راجع الكويت سالما غانما وأنقل لك تحيات الوالد ويقول لك طال عمرك لا ولاء إلا للكويت ولا وفاء إلا لصباح الاحمد طال عمرك.. احنا عيالك وسيوف في يمناك.. والعالم كله يا طويل العمر يراك أميرا ونحن ككويتيين نراك العالم كله.. عسى الله يحفظك ويديمك ذخرا وفخرا لكل مواطن كويتي. وعقب اللقاء صرح حجاب الهاجري قائلا: تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحـــمـــد.. وشــكــرنــاه عــلــى الــمــكــرمــة الامــيــريــة والعفو الـــخـــاص الـــلـــي صــــدر عـــنـــي.. ولا يــســتــغــرب مـــن قــائــد الانسانية وقائد العمل الانــســانــي.. نسأل الله يمده بالصحة والعافية ويديمه ذخرا للبلاد والعباد.