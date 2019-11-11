الأولى

في الوقت الذي يترقب الشارع ما ستسفر عنه جلسة الاستجوابات التي ستعقد غدا الثلاثاء، ينتظر النواب اجتماع مجلس الــوزراء الذي سيعقد اليوم بعدما نمت الى أسماعهم معلومات تفيد بأن خيار استقالة الحكومة وارد ضمن جملة من الخيارات الاخرى. وقد رفع من اسهم خيار الاستقالة الــتــلــويــح بــتــقــديــم اســتــجــواب جــديــد الـــى رئــيــس الــحــكــومــة، اذ قـــال النائب عبدالكريم الكندري اذا تم التحول الى السرية في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن استجواب رئيس الحكومة، أو تم رفعه من جدول الاعمال فسأتقدم باستجواب آخر لرئيس الوزراء، مضيفا: بنشوف من مع الناس.. ومن مع الحكومة.. والشعب يحكم. ولفت مــصــدر: ان الكندري يتحلا فرصة لاســتــدراج الحكومة الــى ثغرات تــعــزز فـــرص مــســاءلــة رئــيــســهــا لاحــقــا اســتــنــادا عــلــى مــا ســيــكــون مــن رأي حكومي قد يؤطر مساءلة الرئيس. وتوقع الاصدر حــدوث جــدال في الجلسة بشأن عــدم لائحية ادراج تقرير اللجنة التشريعية الاتصل باستجواب رئيس الحكومة في اواخــر بنود جـــدول اعــمــال الجلسة كموضوع منفصل عــن بند الاســتــجــوابــات الاتقدم في جدول الاعمال. وكشف عن وجود رأي قانوني يرى مخالفة في تغيير مــاهــيــة الاســتــجــواب الـــى تــقــريــر لجنة عـــادي عــلــى اعــتــبــار ان اي تصويت على التقرير هــو تصويت على ماهية الاســتــجــواب ضمنيً ا لا على شيء اخر، وفي المقابل هناك من يرى ان مجرد احالة الاستجواب الــى اللجنة التشريعية يخرجه من سياق الاستجواب الى التقرير. في شأن مختلف، قالت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقــتــصــاديــة البرلمانية صــفــاء الــهــاشــم إن اللجنة نــاقــشــت الاقــــتــــراحــــات الــمــقــدمــة لــتــصــويــب مـــســـارات ديوان الخدمة المدنية الذي أصبح عبئا على ابنائنا وبناتنا فيما يخص التوظيف أو الــوضــع الاســري او في الجمع بين العمل في القطاع العام والخاص. وأضافت في تصريح للصحافيين أن اللجنة ناقشت اقـــتـــراحـــات عــــدة مــتــعــلــقــة بــمــنــح الــمــوظــفــة الــكــويــتــيــة عــلاوة اجتماعية بفئة متزوج وعــلاوة الابناء فضلا عـــن إضـــافـــة مـــــادة جـــديـــدة لــلــتــفــرغ الاســــــري لــرعــايــة الابــــنــــاء لــلــمــوظــفــة. وذكـــــــرت ان هـــنـــاك اقـــتـــراحـــا مــن النائب علي الدقباسي بــشــأن تعديل الــمــادة 26 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 79 المتعلق بالسماح للموظفين فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي بــمــزاولــة الاعــمــال التجارية او المهنية شريطة ان يكون الموظف قد أمضى فــي العمل 5 ســنــوات، متسائلة: هــل يعقل ان يــكــون لــديــنــا مــوظــفــون وافــــدون يعملون بــعــد نهاية الدوام الرسمي في القطاع الخاص في حين لا يسمح لــلــمــوظــف الــكــويــتــي بــالــجــمــع بــيــن الــعــمــل والــنــشــاط التجاري؟ وزادت: نــاقــشــنــا اقــــتــــراح الـــنـــائـــب عــبــدالــلــه الـــرومـــي الــخــاص بحظر التعيين بــدرجــة وزيـــر فــي الجهات الــحــكــومــيــة، مــشــيــرة الــــى ان لــديــنــا 55 شــخــصــا تم تــعــيــيــنــهــم بــمــســمــى رئـــيـــس هــيــئــة او رئـــيـــس ديــــوان بـــدرجـــة وزيـــــر وكــلــفــتــهــم الــمــالــيــة الــســنــويــة بــلــغــت 4 ملايين دينار والمصيبة ان مراسيم تعيينهم تصدر دون تحديد للمدة ما يعني انهم سيستمرون حتى الممات.