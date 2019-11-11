الأولى

أكــــــد وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي الـــرئـــيـــس الاعــــلــــى لــجــامــعــة الـــكـــويـــت د. حــامــد العازمي الالتزام بما ورد في قانون الجامعات الحكومية، مبينا ان جامعة الكويت ستسلم مــواقــعــهــا الــــى جــامــعــة حــكــومــيــة جـــديـــدة فــور انـــتـــقـــالـــهـــا الـــكـــلـــي لاـــديـــنـــة )صـــــبـــــاح الـــســـالـــم( الــجــامــعــيــة، نــافــيــا مـــا يــتــم تـــداولـــه عــبــر بعض وســـــائـــــل الاعـــــــــلام بــــشــــأن تـــخـــصـــيـــص مــبــانــي الجامعة فــي موقع كيفان او اي مــواقــع اخــرى لاي جهة خاصة. واوضح العازمي في تصريح صحافي امس ان قانون الجامعات الحكومية رقــم )76( نــص بــالــمــادة )40( على ان تنقل جامعة الـــكـــويـــت بــجــمــيــع كــلــيــاتــهــا ومــــراكــــزهــــا واداراتـــــهـــــا والمباني والــمــرافــق التابعة لها الــى موقع المدينة الجامعية المنشأة بالقانون رقــم )30( لسنة 2004 ويخصص الموقع المذكور لجامعة الكويت ويكون مــقــرا رئيسا لــهــا. وذكـــر انــه فــور نــفــاذ هــذا القانون وبــمــقــتــضــى احــكــامــه تــنــشــأ جــامــعــة حــكــومــيــة بــاســم جــامــعــة عــبــدالــلــه الــســالــم( يتشكل مــجــلــس ادارتــهــا وفقا لاحكامه وتخصص جميع المباني والاراضــي والمرافق التابعة لجامعة الكويت القائمة قبل نفاذ القانون لهذه الجامعة. وافـــــاد الـــعـــازمـــي بـــانـــه لا يـــجـــوز الـــتـــنـــازل عـــن مــواقــع الجامعة الا لجامعة حكومية بعد مــوافــقــة مجلس الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة، الــــى ان اســـتـــمـــرار الــجــامــعــة فــي تشييد وبــنــاء مــواقــف لــلــســيــارات جــاء بــنــاء على عقود قديمة ابرمتها لحل مشكلة قلة مواقف الطلبة وللاستفادة من الموقع وتفادي الازدحام. وبــيــن ان العمل جــار على تنفيذ مــواقــف للسيارات في المواقع الحالية التي ستبقى لجامعة حكومية جديدة فــور الانتقال الكلي لجامعة الكويت لمدينة