الأولى

فيما بــدأت وزارة التربية اعـــداد جـــداول امتحانات الثانوية وتحديد اللجان وآلية عملها فانها تتجه إلـــى وضـــع آلــيــة جـــديـــدة تــضــمــن الــحــد مـــن ظــاهــرة الغش. وأكدت مصادر مطلعة لـالنهار، أن التربية تسعى للقضاء على ظاهرة الغش من خلال تنفيذ اللائحة بحذافيرها من دون اي تهاون أو تقاعس، في ظل اجواء مناسبة ومريحة للطلبة. وأشارت إلى أن الاطبعة السرية تستعد لطباعة الاسئلة بمختلف نماذجها الاعتمدة في سائر الاجالات الدراسية. يذكر ان وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي اعتمد قــرارا يقضي بتكليف وكيل وزارة التربية الاساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل الاقصيد نائبا اول لكنترول القسم العلمي ومدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني نــائــبــا ثــانــيــا ومـــديـــرة الـــشـــؤون الــتــعــلــيــمــيــة بمنطقة العاصمة التعليمية شكرية السعيدي رئيسا للجنة النظام والمراقبة. وقــرر تكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان نائبا اول لكنترول القسم الادبـــي ومدير مــنــطــقــة الـــجـــهـــراء الــتــعــلــيــمــيــة ولـــيـــد بـــن غــيــث نــائــبــا ثانيا ومــديــر الــشــؤون التعليمية بمنطقة الجهراء الــتــعــلــيــمــيــة حـــمـــود الـــعـــنـــزي رئــيــســا لــلــجــنــة الــنــظــام والمراقبة.