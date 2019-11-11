الأولى

بــغــداد – الــوكــالات: أعلنت رئــاســات الجمهورية والحكومة والبرلاان الــعــراقــيــة امـــس رفــضــهــا الــقــاطــع لاي حـــل امــنــي لــلاحــتــجــاجــات الــتــي تجددت امس غداة ليلة شهدت مواجهات عنيفة اوقعت قتلى وجرحى في بغداد والبصرة. فيما حذرت منظمة العفو الدولية من حمام الدم في العراق .. )طالع ص18 (. وجاء في بيان رئاسي صدر بعد اجتماع استضافه الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام بحضور كل من رئيس الوزراء عادل عبد الاــهــدي ورئــيــس مجلس الــنــواب محمد الحلبوسي فضلا عــن رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ان الاجتمعلا اكدوا موقفهم الثابت بالامتناع ورفض اي حل امني للتظاهر السلمي والاحاسبة الشديدة لاي مجابهة تعتمد العنف الافرط، مشيرين الى انه تم اعطاء اوامر وتــوجــيــهــات للقيادة العسكرية الــعــراقــيــة بمنع اســتــخــدام الــرصــاص الحي وجميع اشكال العنف التي تعتمد على القسوة والابالغة فيها. مـــن جــهــة اخـــــرى اكــــد الـــبـــيـــان ان الــعــمــل جــــار حــالــيــا لتشريع قانون جديد للانتخابات وكشف ان رئاسة الجمهورية باشرت التمهيد لحوار وطني ومراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية. فـــي غـــضـــون ذلــــك تـــجـــددت الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي ســاحــة الخلاني بالعاصمة بغداد بين المتظاهرين وقوات الامــــــن مــــا أدى إلـــــى ســـقـــوط إصـــــابـــــات فــــي صــفــوف الــمــحــتــجــيــن. واقــتــحــم مـــئـــات الــمــتــظــاهــريــن حــواجــز الامـــن فــي الــســاحــة، فــي حين أطــلــق الامـــن قنابل غاز وأخـــرى صوتية ضــدهــم.كــمــا نشبت مــواجــهــات بين الــمــحــتــجــيــن وقــــــوات الامـــــن شـــمـــال ســـاحـــة الــتــحــريــر بــبــغــداد. وكــانــت قـــوات الامـــن الــعــراقــيــة قــد نــجــت في السيطرة على ساحة الخلاني اثــر مواجهات دامية ليل السبت الاحد. وقالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات العراقية وقف حمام الدم بعد مقتل 6 محتجين عــلــى الاقـــل فــي بــغــداد و12 فــي البصرة خلال الايام الاخيرة. وبينما أعلنت مفوضية حقوق الانــــســــان فـــي الــــعــــراق مــقــتــل 301 شــخــص وإصـــابـــة 15 ألـــف آخــريــن مــنــذ انــــدلاع الــتــظــاهــرات فــي أكتوبر الماضي فقد أعلنت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بــلاســخــرت أمـــس أنــهــا تتلقى كــل يــوم معلومات عــن متظاهرين قتلوا واخــتــطــفــوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي او الضرب والترهيب.